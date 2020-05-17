Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor (2) - Son Dakika
Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor (2)
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle uygulanacak dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ikinci günde İstanbul'da cadde ve sokaklar boş kaldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle uygulanacak dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ikinci günde İstanbul'da cadde ve sokaklar boş kaldı.
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17.05.2020 17:36:28. #1.13#
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