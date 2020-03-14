Kent güvenlik sisteminden tespit edildi, Ordu'da yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kent güvenlik sisteminden tespit edildi, Ordu'da yakalandı - Son Dakika

Kent güvenlik sisteminden tespit edildi, Ordu'da yakalandı

6 saat önce

Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine gelen ihbarla sahte plakalı beton mikseri ele geçirildi.

Kent güvenlik sisteminden tespit edildi, Ordu'da yakalandı, System.String[]

Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine gelen ihbarla sahte plakalı beton mikseri ele geçirildi.


Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Samsun'dan kent güvenlik sistemi aracılığıyla izlenerek takibe alınan beton mikseri ilçe sınırları içerisinde takibe aldı. Nuriye Mahallesi Samsun- Ordu karayolu üzerinde sahte plakalı beton mikserini bekleyen ekipler H.A idaresindeki 28 AAZ 542 plakalı kamyonu durdurarak incelemeye aldı.


Yapılan incelemelerinin ardından kamyon plakasının sahte olduğu öğrenilirken, araç sürücüsü H.A ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki ilk ifadesinin ardından H.A serbest bırakılırken, sahte plakalı kamyon ise Emniyet Müdürlüğüne bağlı otoparka çekildi.


Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ORDU

Emniyet Müdürlüğü, Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:01 Kaynak: İHA
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