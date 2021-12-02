KENT HAYATI MAĞDURU SOKAK HAYVANLARINA KONFORLU BAKIM - Son Dakika

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ANTALYA'da, sokak hayvanlarının konforlu yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla kurulan Kepezaltı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi, çoğunluğu trafik kazası mağduru yüzlerce kedi ve köpeğe ev sahipliği yapıyor. Kısırlaştırma, tedavi, bakım çalışmaları yapılan merkezde, Pitbull ve Dogo Argentino gibi çoğaltımı, satışı ve bakımı yasaklı köpekler için de izole bölüm bulunuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepezaltı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi, sokak hayvanlarına yuva oldu. Çeşitli nedenlerle barınağa getirilen kedi ve köpekler, burada kendilerine ayrılmış bölgelerde yaşamlarını sürdürüyor. Dört veteriner hekimin bulunduğu merkezde yaralı kedi ve köpeklere hızlı müdahale yapılarak yaşama tutunmaları sağlanıyor. Tedavileri tamamlananlar ise rehabilite sürecinin ardından kısırlaştırılıp, küpelenip yaşam alanlarına geri bırakılıyor.

ENGELLİ VE YASAKLI IRKLARA ÖZEL YAŞAM ALANI

Kedi ve köpek bölümü olarak ikiye ayrılan tesisi diğerlerinden ayıran en büyük özellik ise engelli köpek yaşam alanı ile satışı yasaklanmış tehlikeli ırk olarak belirtilen Pitbull ve Dogo Argentino ırkı köpekler için ayrı alanlar bulunması.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdür Vekili Mehmet Kocakasap, yasaklı ırklar agresif ırklar olduğu için diğer köpeklerle bir araya getirilemediğini söyledi. Mehmet Kocakasap, her birinin ayrı kulübede kendi ırklarından da izole şekilde bakılması gerektiğini kaydetti. Yasaklı ırkların serbest yaşam alanlarına salınamadığını, bu nedenle sürekli gözetim altında tutulduğunu anlatan Kocakasap, şöyle konuştu:

"Bakımevimizde 114 engelli köpek, 90'ın üzerinde tehlike arz eden yasaklı ırk köpeğimiz bulunuyor. Engelli olanların birçoğu şehir hayatında trafik kazaları nedeniyle sakatlanan köpeklerimiz. İçlerinde doğuştan engeli olanlar da bulunuyor, fakat çoğunluğu trafik kazası nedenli. Onları özel bir alanda yaşatıyoruz. Özel kulübeleri ve geniş hareket alanları var. Kimisinin bir ayağı, kimisinin iki ayağı veya patisi yok. Fakat hepsinin tedavileri yapıldı ve rehabiliteleri sürüyor."

Yasaklı ırklar için merkezin en büyük bölümünü ayırmak zorunda olduklarını aktaran Kocakasap, "Yasaklı ırkların kanunen çoğaltılması, satışı ve bakımları yasaklanmış durumda. Çoğaltımına ve satışına engel olunması önemli" dedi.

KEDİLER İÇİN VIP BÖLGE

200'ün üzerinde kedinin yaşadığı merkezde, izole kedi yoğun bakım ünitesi de bulunuyor. Çeşitli nedenlerle yaralanmış kedilerin tedavilerinin ve ameliyatlarının yapıldığı yoğun bakım ünitesinde süreci tamamlanan kediler, toplu yaşam alanına alınarak bakımlarına devam ediliyor. Tedavi süreçlerinin ardından kayıtları alınan kediler, yaşam alanlarına götürülüyor. Gönüllüler tarafından sahiplenilen kedi ve köpekler ise kimlikleriyle birlikte yeni ailelerinin yanına gönderiliyor.