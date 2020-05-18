Kent içinde iki tekerli ulaşıma destek - Son Dakika

Kent içinde iki tekerli ulaşıma destek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, normalleşme süreciyle artması beklenen trafik yoğunluğuna karşı bisiklet yolu çalışmalarını hızlandırıyor.

Kent içinde iki tekerli ulaşıma destek, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, normalleşme süreciyle artması beklenen trafik yoğunluğuna karşı bisiklet yolu çalışmalarını hızlandırıyor. Projeleri yerinde incelemek için bisikletiyle rotaları gezen Soyer, "Salgının yayılım hızı düştükten sonra toplu ulaşımın daha az kullanılması öngörülüyor. O nedenle iki teker üzerinde hayatı teşvik etmek için kent içindeki birçok arterde yeni bisiklet yolları yapımına başladık" dedi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi normalleşme sürecinde toplu ulaşım kullanımının azalması öngörüsünden hareketle trafik yoğunluğuna karşı bisiklet yolu projelerini hızlandırıyor. "Ayrılmış bisiklet yolları" ile beraber daha hızlı uygulamaya alınabilecek "paylaşımlı bisiklet yolları" ve "bisiklet şeritleri" projelerine de başlayan Büyükşehir Belediyesi, bisikletli ulaşım olanaklarını artırarak trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor. Buna göre kentin ana arterlerinde hız sınırının 50 kilometrenin altında olduğu yaklaşık 40 kilometrelik güzergahta 25 kilometre Bisiklet Şeridi, 14 kilometre Paylaşımlı Bisiklet Yolu ve 1,5 kilometre Ayrılmış Bisiklet Yolu yapılacak. Üç şeritli yolların en sağdaki şeridi sadece bisiklet kullanıcılarına açık olan Bisiklet Şeridi haline getirilecek. Gidiş yönünde iki şerit veya bir gidiş bir dönüş olan güzergahlarda ise en sağ şerit Paylaşımlı Bisiklet Yolu olacak.


Projeleri yerinde incelemek için bisikletiyle rotaları gezen Başkan Tunç Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı Bisikletli ve Yaya Ulaşım Şefliği personeli de eşlik etti. Gezide Şehit Nevres, Vasıf Çınar ve Plevne bulvarları incelendi. Talatpaşa Bulvarında Başkan Soyer'e aynı zamanda mevcut yaya geçidinin İzmir motifleriyle yeniden tasarlandığı ve yaya erişimi için daha tanımlı ve uygun bir hale getirildiği "Yükseltilmiş Yaya Geçidi Projesi" de sunuldu. Ardından Manas Bulvarı, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi ve Sakarya Caddesine geçildi.


"Yeni bisiklet yollarının yapımına başladık"


Soyer inceleme sonrasında, "Salgının yayılım hızı düştükten sonra bizi bekleyen sonuçlardan biri de toplu ulaşımın daha az kullanılması olacak. Vatandaşlarımızda toplu ulaşımla ilgili başka bir algı olacağını ve mümkün olduğu kadar tercih etmeyeceklerini düşünüyoruz. Bütün dünyada bu böyle. Virüsün yayılım hızı düştükçe toplu ulaşımda da bir düşüş eğilimi oluyor. Biz de bu nedenle özel araç kullanımı nedeniyle artacak trafik yoğunluğuna karşı bisiklet ve yaya ulaşımının daha fazla öne çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu hem motorlu araçların oluşturduğu kirlilik ve gürültüden uzaklaşmak hem de daha ekonomik ve sağlıklı bir ulaşım aracının öne çıkması anlamına geliyor. Bizim salgın sonrasıyla ilgili sözümüz şu: İnsanlarımız iki teker üzerinde daha çok hayat geçirsinler, bisikletli ulaşımı daha çok tercih etsinler. O nedenle kent içindeki birçok arterde yeni bisiklet yolları yapımına başladık. Güvenli bisiklet yollarıyla vatandaşlarımızı ulaşmak istedikleri her yere taşımak istiyoruz" dedi.


Proje nerelerde uygulanacak?


Bisiklet şeridi uygulaması Karşıyaka'da Girne Bulvarı, Gün Sazak Bulvarı, Konak'ta Gazi Bulvarı, Bayraklı'da Manas Bulvarında devreye alınacak. Bayraklı Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesindeki bisiklet şeridi projesi için ise kavşak imalatlarının tamamlanması bekleniyor. Konak'ta Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Gar bağlantısında, Plevne Bulvarında, Buca-Konak aksında Şirinyer ile Basmane Garı bağlantısında, Balçova'da İnciraltı Caddesinde, Balçova- Narlıdere aksında Haydar Aliyev Caddesi ile Gürler Caddesi bağlantısında ise Paylaşımlı Bisiklet Yolu uygulaması olacak. Karşıyaka Aziz Nesin Bulvarında Ayrılmış Bisiklet Yolu ile Bisiklet Şeridi birlikte kullanılacak. Bayraklı- Bornova hattında ise Manas Bulvarı-Küçükpark bağlantısında Bisiklet Şeridi ile Paylaşımlı Bisiklet Yolu olacak. Bütün uygulamalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çıkardığı 12 Aralık 2019 tarihli bisiklet yolları yönetmeliğine uygun yapılacak. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 12:34 Kaynak: İHA

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