Son Dakika Haberleri: Kent Kart Alımı Kolaylaşıyor

Kent Kart Alımı Kolaylaşıyor

57 dakika önce

Kocaeli'nde hızla artış gösteren kent kart ve KOBİS taleplerini hızla çözüme kavuşturmak isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mobil Ofis ile hizmet vermeye başlıyor.

Kent Kart Alımı Kolaylaşıyor, System.String[]
Kocaeli'nde hızla artış gösteren kent kart ve KOBİS taleplerini hızla çözüme kavuşturmak isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mobil Ofis ile hizmet vermeye başlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'nca vatandaşlara sunulan hizmetlerin kapsamı genişleyerek devam ediyor. Son olarak "Mobil Ofis" projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, artan Kent Kart ve KOBİS taleplerine hızla çözüm bulmak ve yerinde hizmeti amaçlıyor. Proje kapsamında bu taleplerin yerinde ve zahmetsizce karşılanması kapalı Mobil Ofis karavanı şeklinde hizmet verilmeye başlanacak. Bu amaçla Mobil Ofis karavanında KOBİS kartı işlemleri için de bir hizmet masası hazırlandı. Mobil Ofis karavanı yaz aylarında sahil bölgelerinde de hizmet verecek ve Kocaeli genelinde ihtiyaç duyulan yerlere anında hizmet götürecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan karavanda ayrıca seyahat kartları ve KOBİS birimleri için bilgisayarlar, yazıcılar ve kart baskı makinaları da bulunacak. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:52 Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmit Körfezi'nde Denizanası İstilası Yakını Enkaz Altında Kalan Vatandaşın Çaresizliği Kameraya Yansıdı

Kartal'da Çöken 8 Katlı Binaya Gelen Kurtarma Ekipleri "Sesimi Duyan Var mı?" Anonsu Yaptı Fransa'nın 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' İlan Etmesine Bir Tepki de Kılıçdaroğlu'ndan: Şiddetle Kınıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 16:49:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kent Kart Alımı Kolaylaşıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]