Son Dakika Haberleri: Kent kart matikler yaygınlaşıyor

Kent kart matikler yaygınlaşıyor

12 saat önce

Akıllı Belediyecilik hizmetleriyle vatandaşların hayatını kolaylaştıran Sivas Belediyesi, yakın zamanda hizmete sunduğu kent kart yükleme makinelerini şehir genelinde yaygınlaştırmaya başladı.

Kent kart matikler yaygınlaşıyor, System.String[]
Akıllı Belediyecilik hizmetleriyle vatandaşların hayatını kolaylaştıran Sivas Belediyesi, yakın zamanda hizmete sunduğu kent kart yükleme makinelerini şehir genelinde yaygınlaştırmaya başladı.

İlk iki örneği Cumhuriyet Üniversitesi ve Hikmet Işık Caddesi'nde hayata geçirilen Kent Kart Matik İstasyon Caddesindeki hastane durağına da yerleştirildi.

Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kullanıma sunulan makineler 24 saat hizmet veriyor. Beş lira ve üzeri para alan cihazlar tek parça olan 10 ve 20 TL ile yükleme yapabiliyor.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamada, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların daha kolay, daha pratik bir şekilde kent kart dolumu yapabileceği makinelerin ilerleyen günlerde sayılarının arttırılacağı belirtildi. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:53 Kaynak: İHA
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Belediyesi, Sivas, Güncel
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