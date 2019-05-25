Son Dakika Haberleri: Kent kartmatikler yaygınlaşıyor

Kent kartmatikler yaygınlaşıyor

2 saat önce

Sivas Belediyesi, toplu ulaşım araçlarında kullanılan kent kartların, yükleme makinelerini şehir genelinde yaygınlaştırmayı planlıyor.

Kent kartmatikler yaygınlaşıyor, System.String[]
Sivas Belediyesi, toplu ulaşım araçlarında kullanılan kent kartların, yükleme makinelerini şehir genelinde yaygınlaştırmayı planlıyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent kart yükleme makinelerinin ilk örneği Cumhuriyet Üniversitesi ve Hikmet Işık Caddesi'nde hizmete sunuldu.
Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kullanıma sunulan makineler 24 saat süreyle hizmet veriyor.
Beş lira ve üzeri para alan cihazlar ayrıca para üstü de verebiliyor. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların daha kolay, daha pratik bir şekilde kent kartlarının dolumunu yapabileceği makinelerin sayılarının artırılması hedefleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:26 Kaynak: AA
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Belediyesi, Güncel
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