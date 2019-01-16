Son Dakika Haberleri: Kent Konseyi 2019'un İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Kent Konseyi 2019'un İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

1 saat önce

Kilis'te kent konseyi 2019 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Kent Konseyi 2019'un İlk Toplantısını Gerçekleştirdi, System.String[]
Kilis'te kent konseyi 2019 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda şehrin öncelikleri ele alındı.

Kilis'te kent konseyi 2019 yılının ilk toplantısına Konsey Başkanı Mehmet Tırnaksız, Başkan Yardımcısı Kadir Çirtikoğlu, Genel Sekreter Mahmut Selçuk ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kent Konseyi Başkanı Mehmet Tırnaksız, toplantı sonrası yaptığı açıklamada,"Kilis'te merkezi yönetim, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının sivil toplum örgütleri ile ortak olarak, kentin öncelikli ihtiyaç ve vizyonunun sürdürülebilir ilkeleri temelinde belirlenmesi ve çözümü için çalışan kent konseyinin ocak ayı kurul toplantısını gerçekleştirdik. Toplantıda ayrıca kent yaşamı, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, müze ihtiyacı, sosyal yardımlaşma ve dayanışma anlayışını hayata geçirmek gibi konuları ele aldık" diye konuştu. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:50 Kaynak: İHA

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