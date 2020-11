Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber "Kalitesiz bina can alır" - Son Dakika

Düzce Kent Konseyi Başkanı arabulucu Av. Ali Dilber, 12 Kasım Düzce depreminin yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada "1999'da iki büyük depremi 3 ay gibi kısa sürede yaşamış bir kent olarak şunun bilincindeyiz deprem değil, kalitesiz bina can alır" dedi.

Düzce Depreminin 21. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Düzce Kent Konseyi Başkanı Arabulucu Av. Ali Dilber, 21 yıl geçse de depremi unutmadıklarını ifade ederek "Hepimizi derin acılara boğan ve çok sayıda vatandaşımızı toprağa verdiğimiz 12 Kasım 1999 Düzce depreminin üzerinden 21 yıl geçti. Acımız hala taze. Yaşadığımız acıyla birlikte bu felaketten önemli dersler çıkardık. Deprem değil, kalitesiz binaların can aldığına ne yazık ki tanık olduk. Ülkemizin deprem kuşağı üzerinde olması, depremle yaşamayı öğrenmemizi ve olası depremlere her an hazırlıklı olmamızı, yeni nesillerin de depreme bilgi ışığında hazır olması gerekmektedir. Halkımızın da bu konuda duyarlı olması gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde ve 12 Kasım 1999 Düzce depreminde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'ü teladan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE