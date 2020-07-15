Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber "Vatan bizim kutsalımızdır" - Son Dakika

Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber "Vatan bizim kutsalımızdır"

DÜZCE(İHA) – Düzce Kent Konseyi Başkanı Arabulucu Avukat Ali Dilber "15 Temmuz gecesi yapılan ihanet de milletimizin yazdığı kahramanca destan hafızalarımızda taptaze duruyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce Kent Konseyi Başkanı Arabulucu Avukat Ali Dilber "15 Temmuz gecesi yapılan ihanet de milletimizin yazdığı kahramanca destan hafızalarımızda taptaze duruyor. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine kararlı adımlarla yürürken hainlikleri de kahramanlıkları da asla unutmayacağız" dedi.


"15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü" dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Düzce Kent Konseyi Başkanı Arb. Av. Ali Dilber "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik durması ve milletimizin sokağa çıkarak ülkemizi sahiplenmesi ile çok şükür engellemiş olduğumuz 15 Temmuz darbe girişimini unutmadık, unutmayacağız. Türk milleti 15 Temmuz'da demokrasimizin, birlik ve beraberliğimizin vazgeçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz gecesi vatanına milletine sahip çıkan tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Milletimiz içeride ve dışarıda kurulan hain tuzakları ilelebet bozdu.15 Temmuz gecesi, milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına kendini vatan uğrunda canlarını siper ederek şehit düşen kahraman evlatlarımıza Allahü tealadan rahmet, kahraman gazilerimize de sıhhat ve afiyet diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kent Konseyi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber 'Vatan bizim kutsalımızdır' - Son Dakika

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