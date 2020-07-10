Kent Konseyi Başkanı Av. Arb. Ali Dilber'den TFF'ye 1 TL'lik dava - Son Dakika

Kent Konseyi Başkanı Av. Arb. Ali Dilber'den TFF'ye 1 TL'lik dava

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Av. Arb. Ali Dilber, 2. ve 3. liglerin tescil edileceğini açıklanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na manevi tazminat davası açtığını duyurdu.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Av. Arb. Ali Dilber, 2. ve 3. liglerin tescil edileceğini açıklanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na manevi tazminat davası açtığını duyurdu. Ali Dilber "Bu 1 TL'lik onur mücadelemizin davasıdır, maddi çıkar yok" diyerek, Düzcespor Kulübü'nün haklarını sonuna kadar savunacaklarını dile getirdi.

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Korona virüs nedeni ile ertelenen 2. Lig ve 3. Lig müsabakalarının, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararı ile oynatılmayacağı açıklandı. Kararın ardından liglerin nasıl tescil edileceği ile ilgili yapılan açıklamada liglerde birinci takımlar bir üst lige yükselirken, 2., 3., 4. ve 5. takımlar ise Play-Off oynayacağı açıklandı. TFF 3. Lig 1. Grup'ta 5. sıradaki Artvin Hopaspor'un 1 puan gerisinde 6. sırada olan Düzcespor camiasından karara tepkiler çığ gibi büyüyor.


Düzce Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Av. Arb. Ali Dilber ise alınan karara tepki göstererek Türkiye Futbol Federasyonu'na manevi tazminat davası açtığını duyurdu. Açılan davada maddi amaç güdülmediğini belirterek sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklamada bulunan Av. Arb. Ali Dilber, "Düzcespor üyesi olarak, Türkiye Futbol Federasyonuna karşı 1 TL'lik manevi tazminat davamızı açarak, maddi amaç gütmeyen onur mücadelemizi başlatmış bulunmaktayım" dedi. - DÜZCE

Türkiye Futbol Federasyonu, Kent Konseyi, Düzce, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 22:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kent Konseyi Başkanı Av. Arb. Ali Dilber'den TFF'ye 1 TL'lik dava - Son Dakika Spor
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