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Kent konseyi başkanı Celal Kasapoğlu oldu

1 saat önce

Kent Konseyi Meclisi başkan ve yürütme kurulu seçimlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Celal KAsapoğlu, oy çokluğu ile başkan seçildi.

Kent konseyi başkanı Celal Kasapoğlu oldu, System.String[]
Kent Konseyi Meclisi başkan ve yürütme kurulu seçimlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Celal KAsapoğlu, oy çokluğu ile başkan seçildi.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Genel Kurulu Düzce Belediye Meclis toplantı salonunda yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, Kültür ve Turizm İl Müdürü Resul Taştan ile siyasi partilerin yöneticileri, STK temsilcileri katıldı. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu başkanlık yaptı. Genel kurul ilk gündem maddesi olan Başkanlık seçimlerinde Celal Kasapoğlu ile Yusuf Ercan yarıştı. Seçimleri oy çokluğu ile Celal Kasapoğlu kazandı ve Kent Konseyi Başkanı oldu. Diğer taraftan Genel Kurulda Kadın ve Gençlik Meclislerinin belirlenmesi de gündeme geldi. Gençlik Meclisi için genel kurulda genç bulunamayınca 2 isim Kent Konseyi Gençlik Meclisi'ne seçildi.

Ayrıca çalışma gruplarının belirlenmesi sırasında ise Yusuf Taşhan'ın muhalefeti genel kurula damgasını vurdu. Yusuf Taşhan Kent Konseylerinin kurulduğu günden bu yana görev aldığını ve çalışma gruplarında görev alacak isimlerin ilk toplantılarda belirlenmemesi halinde grupların oluşturulamayacağını söyledi. Av. Hidayet Can ise çalışma gruplarının kentin vizyonunu belirlemede taşın altına ellerini koyacak işinin ehli kimselerden seçilmesi gerektiğini bunun içinde Düzce Genelinde duyuru yapılarak başvuracak kişilerden seçilmesi gerektiğini söyledi. İki öneri üzerine yapılan oylamada Av. Hidayet Can'ın önerisi kabul edildi. Bu öneriye göre Kent Konseyi çalışma gruplarında yer alacak isimlerin belirlenmesi için Düzce il genelinde duyuru yapılacak ve gruplarda yer almak isteyen isimler içinden işinin uzmanı, Düzce'ye katma değer katacak isimlerin seçilmesi sağlanacak. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:37 Kaynak: İHA
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