Üye Girişi
Kent Konseyi Başkanı Dereli, güven tazeledi - Son Dakika

Kent Konseyi Başkanı Dereli, güven tazeledi

25.06.2021 10:41
Kent Konseyi Başkanı Dereli, güven tazeledi, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan İlçe Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli tek aday olarak girdiği genel kurulda yeniden başkan olarak seçilerek güven tazeledi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan İlçe Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli tek aday olarak girdiği genel kurulda yeniden başkan olarak seçilerek güven tazeledi.

Çaycuma Kent Konseyi 2. Dönem seçimli genel kuruluna; protokol üyelerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı. Açılış ve yoklamanın ardından Divan Başkanlığına Ümit Eser, Üyeliklerine de Mustafa Özer Odabaş ve Nurettin Verim'in seçilmesi ile Divan Kurulu oluşturuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından genel kurul programına geçildi.

Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli genel kurula hitaben konuşmasını yaptı ve Kent Konseyi faaliyet raporunu sundu. Dereli konuşmasında şunları söyledi; " Kentlerde bireye düşen fiziksel alanın daha dar olması nedeniyle tüm yaşam alanlarında öteki insanlarla karşılaşmak, etkileşmek durumunda kalınmaktadır. İşte bu nedenle kent yaşamı ortaklıkların, sıkı sosyal bağların ve kuralların olmasını gerekli kılar. Sağlıklı bir kent ve sağlıklı bir yaşam ise ancak tüm toplumun katılımı ile olanaklıdır. Kent Konseyleri de bunun için vardır. Çaycuma Kent Konseyinde kentin sorunlarını ve durumunu herkesin fikrini alarak belirlemek, kentimizin ekonomik, kültürel, tarihi ve coğrafi potansiyelini daha fazla görünür kılmak için, el birliği ile yapılabilecekleri tartışmak ve rapor etmek için bir araya gelmekteyiz. Kentimize dair her türlü çözüm, iyileştirici, güzelleştirici projenin paydaşı olmaya hazır bir topluluk, bir refleks içinde olmalıyız. Bu da bizim umut ve mutluluğumuzdur. Kent Konseyimizin kurulmasını sağlayan çalışma süremiz boyunca bizi maddi ve manevi olarak destekleyen herkese teşekkür ediyorum."

Seçim gündemine gelindiğinde Yürütme Kurulunun 9 kişiden 11 kişiye çıkarılması önerildi ve oylanarak kabul edildi. Başkanlık adayları sorulduğunda Tuğrul Dereli tek aday olarak gösterildi, kapalı oylama yapılmasına gerek görülmediğinden yapılan açık oylama sonucunda da oybirliği ile yeniden başkanlığa seçildi.

Çaycuma Kent Konseyi Yönetimi şu isimlerden oluştu: Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli.

Çaycuma Kent Konseyi Yürütme Kurulu; Nilgün Çelik, Nizamettin Eyidoğan, Güliz Aktaş, Aytekin Pekdemir, Tarık Arslan, Sevda Bilici, Tuncay Ünlütürk, Dilek Keleş, Ayşe Eşme, Hülya Acar, Recep Kabuk, Ayla Kalaycı. - ZONGULDAK

Kent Konseyi Başkanı Dereli, güven tazeledi
Kent Konseyi Başkanı Dereli, güven tazeledi
Kent Konseyi Başkanı Dereli, güven tazeledi

Kent Konseyi, Zonguldak, Çaycuma, Dereli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kent Konseyi Başkanı Dereli, güven tazeledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arabanın jantına saklanmış! Bir metrelik yılanın 22 kilometrelik yolculuğu gündem oldu 12:18 Arabanın jantına saklanmış! Bir metrelik yılanın 22 kilometrelik yolculuğu gündem oldu 12:04 "Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolan kadın, evine geri döndü Kenan ve Salih'i bitiren Kara Kartal, Teixeira ile üçüncü bombayı patlatıyor 11:38 Kenan ve Salih'i bitiren Kara Kartal, Teixeira ile üçüncü bombayı patlatıyor
Bakan Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını kullandığı iddialarına İçişleri'nden yanıt! Faturayı da paylaştılar 11:30 Bakan Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını kullandığı iddialarına İçişleri'nden yanıt! Faturayı da paylaştılar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaştı! İşte aşılanma oranı en yüksek 10 il 10:56 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaştı! İşte aşılanma oranı en yüksek 10 il Türkiye'de böylesi ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirgeyi görenler gözlerine inanamadı 10:52 Türkiye'de böylesi ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirgeyi görenler gözlerine inanamadı
Önceki gün bebeğini kaybettiğini açıklayan Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi 10:22 Önceki gün bebeğini kaybettiğini açıklayan Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi Kurulan saadet zinciri 100 milyon dolarla çöktü, kokoreççi Ramazan 2 milyon TL kaptırdı 10:17 Kurulan saadet zinciri 100 milyon dolarla çöktü, kokoreççi Ramazan 2 milyon TL kaptırdı

Son Dakika Haberleri
12:11 Son Dakika: Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek
12:01 Fatih Altaylı, eski başkan Aziz Yıldırım'a verdi veriştirdi
11:58 İlk sıcak hava balonu ihraç edildi! Yerli ve milli imkanlarla üretildi
11:43 İşveren, kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar devam etmesini istiyor
11:38 Kenan ve Salih'i bitiren Kara Kartal, Teixeira ile üçüncü bombayı patlatıyor
11:30 Bakan Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını kullandığı iddialarına İçişleri'nden yanıt! Faturayı da paylaştılar
11:16 Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı
11:12 Vergi kanununda önemli değişiklikler yolda! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tek tek sıraladı
11:03 Burak Elmas ve Fatih Terim zirvesinde tüm transferler netleşti! İşte Galatasaray'ın yeni kadrosu
10:55 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaştı! İşte aşılanma oranı en yüksek 10 il
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti         
12:38
Ayrılık çanları çalıyor! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı Ayrılık çanları çalıyor! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı         
12:05
Alişan hastane kapısından ayrılmıyor! ''Durumu çok kritik'' diyerek entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi Alişan hastane kapısından ayrılmıyor! ''Durumu çok kritik'' diyerek entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi         
11:41
Başlarına talih kuşu kondu! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı Başlarına talih kuşu kondu! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı         
11:31
Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı         
11:17
"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:54
Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı         
10:48
AK Parti'nin AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim         
10:18
Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı         
10:15
Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi         
10:06
Kuma olmadığı için öldürülen 16 yaşındaki Emine'nin vasiyeti ortaya çıktı Kuma olmadığı için öldürülen 16 yaşındaki Emine'nin vasiyeti ortaya çıktı         
09:59
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı         
09:33
Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı         
22:33
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu         
19:11
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 13:12:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kent Konseyi Başkanı Dereli, güven tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement