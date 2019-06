Kent Konseyi başkanı güven tazeledi

Zonguldak Kent Konseyi Olağan 17'nci Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Zonguldak Kent Konseyi Olağan 17'nci Genel Kurul Toplantısı yapıldı. 2 adayın yarıştığı genel kurulda mevcut başkan Yesari Sezgin üyelerin 81 oyunu alarak tekrar başkan seçilirken rakibi Savaş Çiloğlu 77 oyda kaldı.



Belediye Nikah Salonunda gerçekleşen genel kurula, Belediye Meclis Salonu'nda yapılan kongreye; Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, belediye meclis üyeleri, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş, İl Mili Eğitim Müdürü Murat Kapıcı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede Divan Başkanlığına Muharrem Coşkun getirildi.



Genel Kuruluda ilk konuşmayı yapan Savaş Çiloğlu, "Zonguldak sevdalılarını görüyorum. Ekip arkadaşlarımla birlikte bu göreve talip oldum. Ben dernekçilik hayatımda özellikle sosyal konularda özellikle eğitim konusunda birçok çalışmalar yaptım. Kent konseyinin de bölgenin kalkınması için özellikle Zonguldak'ın yaşanabilir bir hale gelmesi için çalışmalar yapmasını arzu ediyorum. Belki biz bize bu yetki verilirse Yesari beyden daha iyi yapabiliriz, bu bayrağı ondan devralırız ve Zonguldak için daha iyi şeyler yapabiliriz diye yola çıktık. Daha geçen hafta il dışından misafirim geldi. Çocuğunu eğitim için getirdi. Kendisi Zonguldak'ı şöyle bir dolaştı. Limanı çöp dolu, Zonguldak yaşanabilir bir kent değil. Yollarımız bozuk. Bu il dışından gelen misafirlerimize biz niye mahcup oluyoruz. Kent konseyi de bu sorunların çözümünde direk yetkili değil ama çözümünde proje üretmede ve destek olmada etkili ve yetkili kurum. Belediye başkanımızla birlikte çok güzel çalışmalar yapabilir. Biz de belediye başkanımıza, meclis üyelerimize, gerekirse valimize ve tüm bürokratlarımıza sivil toplum desteği vererek bu kenti yaşanabilir bir kent haline getirme mücadelesi vereceğiz. Kesinlikle ve kesinlikle bu makamı siyasi amaçla kullanmayacağım. Bütün siyasi partilere eşit duracağım. Ama belediye başkanımızla koordineli çalışacağım. Bu işin çözümü Ankara'da bir Zonguldak lobisi kurulmasıdır. Ankara'da güçlü bir Zonguldak lobisi kurabilirsek kent konseyi de buna önderlik yaparsa bu bölgeye gelecek olan hizmetler daha da artacaktır. Malatya, Kayseri Türkiye'de birçok il sayabiliriz. Çok güzel hizmetler alıyor. Bunları alırken hepsinin arkasında çok güçlü sivil toplum kuruluşları var. Bu kuruluşlar birlikte kenetleniyor, belediye başkanları, milletvekillerini önüne alıyor ve hizmetleri alıp geliyorlar. Bizim ortak faydamız Zonguldaklılıktır. Zonguldak şemsiyesi altında birleşeceğiz. Zonguldak için ne yapılması gerekiyorsa hep birlikte yapacağız. Bizim Zonguldaklı olup da Zonguldak'ta bir şekilde ilgisi olmuş kısa dönem burada görev yapmış içinde Zonguldak sevgisi olan bir sürü Ankara'da bürokratlarımız var" dedi.



Mevcut Başkan ve tekrar aday olan Yesari Sezgin ise şunları söyledi, "Bugün geldiğimiz noktada bahse konu alanın TTK'dan hazineye geçişi başlamış durumda. Orada 7 parsel var. Yaklaşık 2 parselin TTK'dan hazineye tapusu geçmiş durumdadır. Lavuar Alanı'nın artık Zonguldaklılar olarak mümkün olduğunca proje üretilebilecek bir hale gelmiş durumda. Valimiz gündeme getirdi gemi sökümünü tekrar. Bir çalışma grubu kurduk. Türkiye'de sadece Aliağa'da tesis var. Bu ekip orada araştırma yapıp çalışmayı ortaya koysun. Çevreye zarar veriyor mu vermiyor mu yerinde görelim. Bir rapor hazırlayalım. Gelelim Zonguldak'ın önüne koyalım. Ona göre kararı belirleyelim. Burada da hassasiyetler üzerinde duruyoruz. Kent Konseyi son 2 senedir önemli projeler gündeme getiriyor. İl Özel İdare genel sekreterimiz burada. Kent Konseyi olarak bu projelerin tartışıldığı, görüşüldüğü konularda yer alıyoruz. Kent Konseyi olarak her projenin içerisinde yer alıyoruz. Her projede fikrimiz var. Bunları da paylaşıyoruz. Öyle konuşmalar yapıldı ki sanki Zonguldak'ta olup biten her şeyden Kent Konseyi sorumlu. Benim 2 yıl önceki HDP'nin adayı diye atıfta bulunduğum yönünde bir sözü ispat edilirse seçilirsem bile yarın görevi bırakacağım" dedi.



Yapılan kongre sonunda 81 oy alan mevcut başkan Yesari Sezgin tekrar Kent Konseyi Başkanı seçilirken, rakibi Savaş Çiloğlu ise 77 oy aldı. - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Tunus'ta çifte intihar saldırısı: 3 sivil, 6 polis yaralı

Zonguldak'ta hastanede iğrenç olay! Hasta refakatçiye cinsel saldırıda bulundu

Rotasyon mağduru MEB şube müdürleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu sese kulak verin

Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış uyarısı! Şiddetli şekilde geliyor