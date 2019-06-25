Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, yeniden aday
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılacak Kent Konseyi Genel Kurulu öncesinde mevcut Başkan Osman Tekeli yeniden başkan adayı olduğunu açıkladı.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:21 Kaynak: İHA
'in Bozüyük
ilçesinde yapılacak Kent Konseyi
Genel Kurulu öncesinde mevcut Başkan Osman Tekeli
yeniden başkan adayı olduğunu açıkladı.
İlçenin önde gelen iş adamlarından Osman Tekeli, "Ortak paydamız Bozüyük" diyerek yaptığı açıklamada, "Çok sevdiğim şehrime geçmiş dönemde olduğu gibi kamu ve yerel yönetimimiz ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak hizmet etmek için Kent Konseyi Başkanlığına yeniden adayım" dedi.
Osman Tekeli, 2016 yılı Temmuz ayında yapılan 2. genel kurulda Kent Konseyi Başkanlığına seçilmişti. Yaklaşık 3 yıldır bu görevini başarıyla yürüten Osman Tekeli, dernek üyelerinin teveccühleriyle yeniden bu görev için adaylığını açıkladı. İlçenin sevilen ve hayırsever iş adamı Osman Tekeli, Ticaret ve Sanayi Odası kurucular kurulu ve meclis başkanlığı görevlerinde bulundu. Çok sayıda STK'nın kuruculuğunu yaparak yönetim kurulu üyelikleri arasında yer aldı.
Diğer taraftan genel kurulda oy kullanacak delegelerin belirlenmesi için STK, siyasi partiler ve sendika temsilcilerinin başvuru süresi 25.06.2019 Salı akşamı saat 17.00'de sona erdi. - BİLECİK
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