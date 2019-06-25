Son Dakika Haberleri: Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, yeniden aday
Son Dakika Yaşam Haber

Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, yeniden aday

57 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılacak Kent Konseyi Genel Kurulu öncesinde mevcut Başkan Osman Tekeli yeniden başkan adayı olduğunu açıkladı.

Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, yeniden aday, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılacak Kent Konseyi Genel Kurulu öncesinde mevcut Başkan Osman Tekeli yeniden başkan adayı olduğunu açıkladı.

İlçenin önde gelen iş adamlarından Osman Tekeli, "Ortak paydamız Bozüyük" diyerek yaptığı açıklamada, "Çok sevdiğim şehrime geçmiş dönemde olduğu gibi kamu ve yerel yönetimimiz ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak hizmet etmek için Kent Konseyi Başkanlığına yeniden adayım" dedi.

Osman Tekeli, 2016 yılı Temmuz ayında yapılan 2. genel kurulda Kent Konseyi Başkanlığına seçilmişti. Yaklaşık 3 yıldır bu görevini başarıyla yürüten Osman Tekeli, dernek üyelerinin teveccühleriyle yeniden bu görev için adaylığını açıkladı. İlçenin sevilen ve hayırsever iş adamı Osman Tekeli, Ticaret ve Sanayi Odası kurucular kurulu ve meclis başkanlığı görevlerinde bulundu. Çok sayıda STK'nın kuruculuğunu yaparak yönetim kurulu üyelikleri arasında yer aldı.

Diğer taraftan genel kurulda oy kullanacak delegelerin belirlenmesi için STK, siyasi partiler ve sendika temsilcilerinin başvuru süresi 25.06.2019 Salı akşamı saat 17.00'de sona erdi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:21 Kaynak: İHA
Bilecik, Bozüyük, Kent Konseyi, Tekeli, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Korkunç kazada, yaralı sürücüyü gören kadın ellerini açıp dua etti Sanat dünyasının acı kaybı! Oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti Ekrem İmamoğlu açıkladı! İBB önünde bildiri okuyan personel işten çıkarılacak mı?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 00:18:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, yeniden aday
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]