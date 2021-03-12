Kent Konseyi Başkanı Tanfer, "Vatan bir bütündür, parçalanamaz" - Son Dakika

Kent Konseyi Başkanı Tanfer, "Vatan bir bütündür, parçalanamaz"

12.03.2021 10:45
Kent Konseyi Başkanı Tanfer,

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Tanfer, mesajında şu ifadelere yer verdi: 'Erzurum, Birinci Dünya Savaşı'nda büyük acılar yaşayıp, ihanetlerle sırtından hançerlendi. 16 Şubat 1916 Rus işgalinin ardından, Rus kuvvetlerinden destek alan Ermeni çetecilerince gerçekleştirilen Müslüman katliamı, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir.

12 Mart 1918'de zemherinin bahara döndüğü bu günlerde, düşmanın amansız kuşatması altında "Ya Özgürlük ya Ölüm" düsturu ile koca bir ülkenin tek vücut olduğu günlerden biridir. Büyük milletlerin, dışta ve içte, düşmanları daima olagelmiştir. Erzurum, Türk milli varlığının istinat ettiği tarihi bir şehir olması hasebiyle, milletin birlik ve beraberliğini bozmak isteyen, fitne ve fesat peşinde koşan kesimlere daima karşı çıkmıştır. Vatanın, birliği ve dirliği yanında, koşulsuz yer almıştır.

Bir mücadelenin, kaybedilmiş olduğuna inanılan bir savaşın son noktasında, silkinip toparlanmaya, dirilip var olmaya giden yolun kilit noktasında, Doğu'nun sınır taşının düşmanından, esaretinden kurtulmasının yıl dönümüdür. Tarihe adını gururla yazdıran büyük Komutan Kazım Karabekirler, elinde satırı, yüreğinde vatan aşkıyla şahlanan Nene Hatunlar, Mehmetler, Ayşeler ve nice kadınlar, çocuklarıyla ve topyekün bir milletin verdiği savaşın Erzurum'da şahlanmasının, esaret bağlarından kurtulan Erzurum'un özgürlüğüne kavuşmasının 103. seneyi devriyesini gururla kutluyoruz.

12 Mart 1918'de milli şahlanışın yaşandığı kadim şehri Erzurum'umuzda sadece bir yıl sonra Erzurum Kongresi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Başkanlığında toplanmış ve tarihe 'Vatan bir bütündür, asla parçalanamaz' hükmü kaydı düşülmüştür. Erzurum Kongresi ile milli direnişin sembolü olan bu kadim memleket, nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna öncülük etmiş, bağımsızlığımızın vücut bulduğu sağlam bir zemine dönüşmüştür. 12 Mart'a yine çok özel bir anlam kazandıran hususlardan birisi ise, bu günün aynı zamanda İstiklal Marşımızın kabul günü oluşudur Bu vesile ile İstiklal Marşımızın kabul ediliş yıldönümünü kutluyor, milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'u da, minnet ve şükranla yad ediyor, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanlarını, canlarından aziz bilen şehitlerimizi de saygı ve rahmetle anıyoruz.' - ERZURUM

Kent Konseyi Başkanı Tanfer, Vatan bir bütündür, parçalanamaz

Kent Konseyi, Erzurum, Milli, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kent Konseyi Başkanı Tanfer, 'Vatan bir bütündür, parçalanamaz' - Son Dakika


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