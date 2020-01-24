Kent Konseyi Başkanı Üstünol'dan Kaymakam Abban'a ziyaret - Son Dakika

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Kent Konseyi Başkanı Üstünol'dan Kaymakam Abban'a ziyaret
6 saat önce
Çerkezköy Kent Konseyi Başkanı Tuncay Üstünol, beraberindeki heyetle Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban'ı makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:32 Kaynak: AA
Çerkezköy Kent Konseyi Başkanı Tuncay Üstünol, beraberindeki heyetle Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Abban, Üstünol ve beraberindekilere teşekkür etti.
Üstünol, ziyarette Kaymakam Abban'a kente kazandırdıkları ve çabaları için teşekkür ettiklerini belirterek, "Ziyaret vesilesi ile kentimizi ilgilendiren bir takım konuları da kendileri ile görüşme fırsatımız olmuştur. Sayın Kaymakamımıza görevinde başarılar dileriz." dedi.
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