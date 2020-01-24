Kent Konseyi Başkanı Üstünol'dan Kaymakam Abban'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kent Konseyi Başkanı Üstünol'dan Kaymakam Abban'a ziyaret - Son Dakika

Kent Konseyi Başkanı Üstünol'dan Kaymakam Abban'a ziyaret

6 saat önce

Çerkezköy Kent Konseyi Başkanı Tuncay Üstünol, beraberindeki heyetle Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban'ı makamında ziyaret etti.

Kent Konseyi Başkanı Üstünol'dan Kaymakam Abban'a ziyaret, System.String[]

Çerkezköy Kent Konseyi Başkanı Tuncay Üstünol, beraberindeki heyetle Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Abban, Üstünol ve beraberindekilere teşekkür etti.

Üstünol, ziyarette Kaymakam Abban'a kente kazandırdıkları ve çabaları için teşekkür ettiklerini belirterek, "Ziyaret vesilesi ile kentimizi ilgilendiren bir takım konuları da kendileri ile görüşme fırsatımız olmuştur. Sayın Kaymakamımıza görevinde başarılar dileriz." dedi.

Selami Abban, Kent Konseyi, Çerkezköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:32 Kaynak: AA
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