Kent Konseyi çalışma gurupları Vali Akın'ı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kent Konseyi çalışma gurupları Vali Akın'ı ziyaret etti - Son Dakika

Kent Konseyi çalışma gurupları Vali Akın'ı ziyaret etti

6 saat önce

Kırşehir Kent Konseyi çalışma grupları yeni temsilcileriyle Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Kent Konseyi çalışma gurupları Vali Akın'ı ziyaret etti, System.String[]

Kırşehir Kent Konseyi çalışma grupları yeni temsilcileriyle Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.


Kırşehir'in temel sorunlarının görüşüldüğü Kent Konseyi birimlerinin öneri ve isteklerde bulunduğu ziyarete; Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül, Kent Konseyi Genel Sekreteri Tolga Akpınar, Ahilik ve Esnaf Kültürü Araştırma Çalışma Grubu Başkanı Fatih Mahmutoğlu,Kadın Meclisi Başkanı Hülya Coşkuntuna, Tarım Çalışma Grubu Başkanı Dr.Gökhan Filik, Çocuk ve Gençlik için Çalışma Grubu Başkanı Doç.Dr. Rıdvan Karabulut, Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Başkanı Zübeyde Gökbulut, Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı Avukat Emel Ersin, İletişim ve Medya Çalışma Grubu Başkanı Ömer Duran katıldı.


Kırşehir Kent Konseyi çalışmalarını takip ettiğini belirten Vali İbrahim Akın, "Bu kent hepimizin ve bunun vermiş olduğu sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi noktasında Kent Konseyi önemli bir yer tutuyor"


Vali İbrahim Akın'a Kırşehir ile ilgili önerilerini ve 2020 yılında yapmayı planladıkları faaliyetlerin olduğu bir dosya sunduklarını belirten Kent Konseyi Genel Sekreteri Tolga Akpınar ise ziyaret sonrası yaptığı açıklamada amaçlarının; gönüllülük esasıyla faaliyet gösteren Kent Konseyinin Kırşehir'in geleceği için daha fazla çaba sarf etmesi ve çözüm odaklı fikir ve etkinlikler üretmesi olduğunu ifade etti. - KIRŞEHİR

Kent Konseyi, Kırşehir, Akpınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaşam koçu üzerindeki kötü enerjileri temizleme vaadiyle 6 bin dolarını aldı, gözünü hastanede açtı
Cinayet işlemeyi reddeden kişiye sütyen giydiren "Döner Kardeşler" adlı suç örgütüne yönelik dava başlıyor "Seviyor musun?" sorusuna hayır yanıtı alınca direksiyonu kırdı Evlat vahşeti! Annesini konuşmak için çağırdı, 15 yerinden bıçakladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 23:44:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kent Konseyi çalışma gurupları Vali Akın'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]