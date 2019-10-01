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Kent Konseyi İtfaiyecilik Haftasını tatbikat ile kutladı

1 saat önce

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi İtfaiyecilik haftasını Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Yakutiye Anadolu Lisesi ile ortak yangın tatbikatı düzenleyerek kutladı.

Kent Konseyi İtfaiyecilik Haftasını tatbikat ile kutladı, System.String[]

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi İtfaiyecilik haftasını Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Yakutiye Anadolu Lisesi ile ortak yangın tatbikatı düzenleyerek kutladı.


Tatbikat etkinliğine Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt, Yakutiye Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Balcı, İtfaiye ekibi, Engelliler Meclisi üyeleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.


Yakutiye Anadolu Lisesinde eğitim amaçlı yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Yapılan tatbikatta, itfaiye çavuşu ve eğitmen tarafından öğrencilere yangın, yangına müdahale, yangında yapılacaklar, yangın söndürme tüpü kullanma, 110 Yangın İhbar hattının kullanımı hakkında bilgiler verildi.


Eğitimin ardından yangın alarmı çalınarak öğrencilerin okuldan tahliyesi yapıldı ve senaryo gereği üçüncü katta mahsur kalan görme engelli vatandaş ve dördüncü katta mahsur kalan dört öğrenci itfaiye merdiveniyle ekip tarafından kurtarıldı. Ayrıca okul içinde mahsur kalan ortopedik engelli bir vatandaşta itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.


Tatbikatta yangın tüpü kullanılması ve yangının nasıl söndürüldüğü ve alev almış bir tüpün ıslak battaniye ile nasıl söndürüldüğü öğrencilere uygulamalı olarak gösterildi.


Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, tatbikatların öğrencilerin ve personelin olağanüstü şartlara sürekli hazır bulunmaları, bu tür durumlarda nasıl davranacaklarını bilmeleri açısından önemli olduğuna işaret ederek, "Öğrencilerimizin hayatın her anında karşılarına çıkabilecek yangın karşısında hazır olmaları adına bu tür yangın tatbikat eğitimi düzenledik ve farklı bir konsepte İtfaiyecilik Haftasını kutladık" dedi.


Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, yangın tatbikatında emeği geçen Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Alparslan Gülakar'a ve İtfaiye ekibine, Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt'a, Yakutiye Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Balcıya, Engelliler Meclisi üyelerine, tüm öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti. - ERZURUM

Kent Konseyi, Erzurum, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:05 Kaynak: İHA
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