Kent Konseyi Kadın Meclisi'nden kadına şiddete tepki

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, konuk olduğu Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda kadına yönelik şiddete karşı tepkilerini dile getirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı ilk birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında toplandı. Toplantıda Kent Konseyi Kadın Meclisi'ni, mecliste ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Zolan, "Kadın Meclisimiz kadına yönelik yaşanan sıkıntılarla ilgili Meclis'te açıklama yapmak istediklerini belirttiler. Biz de 'başımızın üstüne' dedik ve davet ettik. Kendilerine hoş geldiniz diyorum.Kent Konseyimiz bünyesinde bulunan Engelliler, Gençlik, Çocuk ve Kadın Meclisimiz uzun zamandan beri şehrimize gönüllü olarak hizmet ediyor" dedi.

"Kadına yönelik şiddet insanlık ayıbıdır"

21. yüzyıl Türkiye'si için kadına yönelik şiddetin bir insanlık ayıbı olduğunu belirten Denizli Büyükşehir Belediyesi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen "İsyan ediyoruz! Cinsiyetçi, ayrımcı düşüncenin bizzat ürettiği; kadına yönelik cinsel, fiziksel, ruhsal şiddetin yaralarını sarmak yerine, erkeklerin kendilerini sorgulamalarını, kendi rollerinin uzantılarına bakmalarını, kadına yönelik şiddetin önlenmesini istiyoruz" dedi.