Kent Konseyi'nden Açıklama

Fethiye Kent Konseyi Başkanı Gül Bahar Edik Kayhan, Fethiye Kent Konseyi'yle ilgili hakarete varacak eleştirilere tepki gösterdi. Her türlü eleştiriye açık olduklarını ancak hakarete varan eleştirilerden dolayı üzüntülerini dile getiren Kayhan, Fethiye Kent Konseyi ve yönetim kurulu üyeleri adına açıklama yaptı.



Başkan Gül Bahar Edik Kayhan son günlerde sosyal medya üzerinden yapılan bazı paylaşımların bu açıklamayı zorunlu kıldığını belirterek "27 Haziran 2019 tarihinde Seçimli Genel Kurul ile göreve başladığımız tarihten bu yana, yaptığımız tüm çalışmalar web sayfamızda ve Fethiye yerel basını ile zaman zaman ulusal basınımızda detayları ile yer almaktadır. Gönüllü olarak katıldığımız Kent Konseyi yapılanmasında, Fethiyeli hemşehrilerimizin yoğun ilgisi, bilgi, zaman ve emek vererek gönüllü katılım ve katkıları ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Heyecan ve istekle başladığımız ve sürdürdüğümüz çalışmalarımızda her türlü yapıcı eleştiri ve yorum bizlere yol gösterici, ön açıcı olmaktadır. Ancak tarafımızı hedef alarak gereği ve ilgisi bulunmayan, yararı olmayan, beyan, niteleme ve değerlendirmelere gidilerek küçültücü, toplumun bir kesiminde kuşku ve husumet oluşturucu dil, ifade ve niteleme kullanılarak kişisel haklarımızın ihlaline yönelik eylemlerin karşısında hukuksal haklarımızı saklı tuttuğumuzu Fethiye kamuoyuna saygıyla bildiririz" dedi. - MUĞLA