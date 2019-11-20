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Kent Konseyi'nden BİLDEF'e ziyaret

6 saat önce

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, BİLDEF Başkanı Ramazan Alp'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kent Konseyi'nden BİLDEF'e ziyaret, System.String[]

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, BİLDEF Başkanı Ramazan Alp'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, yürütüme kurulu üyeleri ile beraber Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) başkanlığına yeni seçilen Ramazan Alp'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. BİLDEF'e bağlı derneklerin başkanları hazır bulunduğu toplantıda, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, yeni seçilen başkan ve yönetimi tebrik etti. Göreve geldikleri günde Bursa Kent Konseyi için birkaç önemli proje belirlediklerini ve bunlardan birinin de hemşerilik ve kent kültürü bilincinin geliştirilmesi üzerine olduğunu söyleyen Orhan, Bursa'da yaşama bilicini ve Bursa'da yaşama kültürünü en üst seviyeye çıkarmak istediklerini söyledi. Herkesin kendi şehrinden beraberinde getirdiği çok güzel kültürleri olduğunu vurgulayan Orhan, "Elbette onu yaşayacaklar ve yaşamaya devam edecekler. Ama Bursa'da yaşamanın da ayrıcalığını hep beraber oluşturmamız lazım. Mesela diyoruz ki sevginin hakim olduğu bir Bursa, saygının hakim olduğu bir Bursa, yardımlaşmanın hakim olduğu bir Bursa, kardeşlik ruhunu hayata geçiren bir Bursa, çevresine saygılı bir Bursa. Bu ifadeleri çoğaltabiliriz" dedi.


Bursa'nın çok büyüdüğünü, 1970'li yıllarda 150 bin nüfuslu bir şehir olduğunu anlatan Orhan, sanayileşme ile beraber Bursa'nın çok göç aldığını dile getirdi. Bu sebeple kentlilik bilinci çalışmalarına öncelik verdiklerini vurgulayan Orhan, önümüzdeki Ramazan Bayramı'nda bütün derneklerin iştirakiyle Merinos AKKM'de arife günü başlayan bayramın üçüncü gününe kadar devam edecek bir bayramlaşma için hazırlık yaptıklarını da sözlerine ekledi.


Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) Ramazan Alp ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Alp, her türlü çalışmada Bursa Kent Konseyi'nin yanında yer alacaklarını ifade etti. - BURSA

Kent Konseyi, Şevket Orhan, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:10 Kaynak: İHA
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