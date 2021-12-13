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Kent Konseyi'nden Dünya İnsan Hakları Programı - Son Dakika

Kent Konseyi'nden Dünya İnsan Hakları Programı

13.12.2021 16:44
Kent Konseyi'nden Dünya İnsan Hakları Programı

Malatya Kent Konseyi Tarih ve Kültür Mirası Çalışma Grubu 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle Kernek Anadolu Lisesi'nde bir program düzenledi.

Düzenlenen programa konuşmacı olarak Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Tarih ve Kültür Mirası Çalışma Grubu Temsilcisi/Kernek Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Toğrulca, öğretmenler ve 150 öğrenci katıldı.

Tarih ve Kültür Mirası Çalışma Grubu temsilcisi Orhan Toğrulca, insan hakları konusunun günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi olduğunu ifade ederek, "Haklarımızı öğrenmemiz ve o hakları en uygun biçimde nasıl kullanacağımızı bilemizde yarar var" dedi.

Günümüzde insanların dini, dili, kimliği, mezhebi, meşrebi ve düşüncesi ne olursa olsun birbirimize karşı ne kadar saygılı olmamız gerekiyor diyen Toğrulca, "Bu konuda bizlere sunum yapan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan'a teşekkür ediyorum." dedi.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, İnsan hakları ihlalinin Habil'in Kabil'i öldürmesiyle yani yaşam hakkının elinden almasıyla başladığını belirterek, o günden bu güne kadar birçok hak ihlalinin yaşandığını ifade etti.

Artan, "İnsan haklarının korunması ile ilgili kurulan Milletler Cemiyeti bu görevini yerine getirememiş ve 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasını engelleyememiştir. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yani 10 Aralık 1948 yılında "İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi" yayınlanarak bugün ki haklar belirlenmiştir" dedi.

Program da sahip olduğumuz; suç ve cezaların kanuni ilkesi, özel yaşantıya ve aile yaşantısına saygı, konut ve haberleşme özgürlüğüne saygı vb. haklarımızı anlatan Artan, günlük yaşantımızda bu haklardan nasıl yararlanabileceğinden örnekler verdi.

Programa katılan öğretmenler ve öğrenciler konferanstan duydukları memnuniyeti dile getirerek Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan'a teşekkür ettiler.

Anadolu Lisesi, İnsan Hakları, Kent Konseyi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kent Konseyi'nden Dünya İnsan Hakları Programı - Son Dakika


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