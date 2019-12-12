Kent konseyi, Ödemiş'in en acil sorunlarını belirleyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kent konseyi, Ödemiş'in en acil sorunlarını belirleyecek - Son Dakika

Kent konseyi, Ödemiş'in en acil sorunlarını belirleyecek

6 saat önce

Ödemiş Kent Konseyi (ÖKK) yürütme kurulu üyeleri, meclis başkanları ile toplantıda bir araya gelirken, Ödemiş Kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı, "Meclislerde dile getirilen projeler iyice olgunlaştırıldıktan sonra ÖKK yürütme kuruluna sunulacak.

Kent konseyi, Ödemiş'in en acil sorunlarını belirleyecek, System.String[]

Ödemiş Kent Konseyi (ÖKK) yürütme kurulu üyeleri, meclis başkanları ile toplantıda bir araya gelirken, Ödemiş Kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı, "Meclislerde dile getirilen projeler iyice olgunlaştırıldıktan sonra ÖKK yürütme kuruluna sunulacak. ÖKK yürütme kurulu, olgunlaşan projeleri bir dosya haline getirip ilgili kuruluş, kamuoyu ve basınla paylaşacak" dedi.


Ödemiş Kent Konseyi (ÖKK) yürütme kurulu üyeleri, meclis başkanları ile buluşarak; konseyin çalışma tarzı, yürütme kurulu üyelerinin meclis başkanları ile ilişkileri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda konuşan meclis başkanları, kendilerini tanıtarak, meclis olarak düşündükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Seçimin ardından ilk toplantılarını yapan meclislerin başkanları, bir araya gelinen toplantıda dile gelen projeler hakkında da bazı açıklamalarda bulundu.


Ödemiş Kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı, meclislerde dile getirilen projelerin yürütme kuruluna sunulacağı buradan da ilgili noktalara aktarılacağını açıkladı. Taşlı, "ÖKK yürütme kurulu, olgunlaşan projeleri bir dosya haline getirip ilgili kuruluş, kamuoyu ve basınla paylaşacak. ÖKK yürütme kurulu belli aralıklarla meclis başkanları ile bir araya gelip değerlendirme yapacak. ÖKK yürütme kurulu, meclis başkanları ile birlikte Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ile görüşüp, belediye ve kent konseyi arasındaki ilişkileri ve yeni dönem çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunacak. ÖKK bu ziyaretin ardından meclislerin yürütme kurulu üyeleri ile bir araya gelip, Ödemiş'in en acil sorunları konusunda genel bir değerlendirme yapıp bazı önerilerde bulunacak. Bu toplantıya basın da davet edilecek" dedi. - İZMİR

Kent Konseyi, Ödemiş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:49 Kaynak: İHA
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