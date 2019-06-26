Kent Konseyi, Osmanlı Çileği aromalı ürünlere sahip çıkacak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kent Konseyi Başkanı Gökhan Günay, kendisini ziyarete gelen İş Adamı Vahap Akbulut'a ürettiği Osmanlı Çileği aromalı kozmetik ürünlerin tanıtımına destek olacağı sözünü verdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kent Konseyi Başkanı Gökhan Günay, kendisini ziyarete gelen İş Adamı Vahap Akbulut'a ürettiği Osmanlı Çileği aromalı kozmetik ürünlerin tanıtımına destek olacağı sözünü verdi.



Kdz. Ereğli'nin girişimci işadamlarından Vahap Akbulut, Kent Konseyi Başkanlığı'na seçilen Belediye Meclis Üyesi Gökhan Günay'ı ziyaret etti. Akbulut ziyarette Başkan Günay'a kendisinin ürettiği Osmanlı Çileği aromalı şampuan, kolonya, sabun ve kremden oluşan kozmetik ürünlerden oluşan ve Ereğli'nin tanıtımını amaçlayan hediye paketini takdim etti.



Akbulut "Amacım para kazanmak değil Ereğli'yi tanıtmak"



İşadamı Akbulut, amacının Kdz. Ereğli'nin daha fazla tanınmasına katkı sağlamak olduğunu ifade etti. Ürünlerle ilgili olarak bilgi aktaran Akbulut "Doğma büyüme Ereğliliyim. Baharatçılıktan gelen bir ailenin çocuğuyum. Doğal ürünler ve doğal kozmetik ürünleri üretimi, satışı ve aynı zamanda Türkiye çapında pazarlamasını yapmaktayız. Öncelikli hedefimiz, Kdz Ereğli kömürüyle ve çeliği ile öne çıkmış şirin bir ilçemizdir. Osmanlı Çileği ise sadece Türkiye'de yetişen aroması, tadı ve kokusuyla öne çıkan mükemmel bir meyve. Günümüzde önem verilip Osmanlı çileğimizin üretimi biraz daha arttı. Bizde Osmanlı Çileği ile alakalı ilçemiz, Ereğli'mizin tanıtımı ile alakalı ile neler yapabiliriz diye bir düşünceye kapıldık ve Osmanlı çileği ile kozmetik ürünleri üretmeye karar verdik ve bunu başardık. Dışarıdan gelen misafirlerimiz olsun, Ereğli özlemi çeken gurbetçimiz olsun artık geldiklerinde sadece Osmanlı Çileği reçeline bağlı kalmaksızın, Ereğli'den hatıra kalması şeklinde içinde Osmanlı Çileği şampuanı, kremi, kolonyası ve sabun şeklinde güzel bir ürün konsepti yaptık. Devamında da Osmanlı çileği ile alakalı farklı iyi şeyler yapmaya da devam edeceğiz. Bizler artık burada yaşıyoruz Ereğli için ne yapabilirsek bizim için artık bir onur ve gururdur. Bu ürünler şimdi mesela kremimiz soft ve doğal bir kremdir. Hiçbir yan etkisi olmayan nemlendirici ve Osmanlı Çileği aromasına sahip bir krem. Şampuanımız yine saç bakımında kullanılan dökülme, kırılma ve benzeri sorunlar için ve Osmanlı çileği özü içeren hoş bir şampuan. Sabunumuz yine Hindistan cevizi esaslı kimyasal olmayan Osmanlı çileği kokusuyla özdeşleşmiş bir sabun. Kolonyamız ise keza Osmanlı Çileği ekstrektı kullanılarak Ereğli havası teneffüs ettiren, Ereğli'yi Türkiye'ye dünyaya tanıtmayı amaçlayan kozmetik ürünlerimiz. Ürünle alakalı maddi bir beklentimiz yok. Bu seti 49.00 TL'ye satıyoruz. Ereğli'miz tanınsın yani Ereğli tanınırsa bizler tanınırız. Ereğli göç almaya başlarsa, üretim olursa burada ki refah seviyesi yükselir, hep beraber mutlu oluruz. Şuanda bizim bir ticari kaygımız yok. Sizlerde hak verirsiniz ki bu setin fiyatı zaten maliyet fiyatıdır" dedi.



İş adamı Vahap Akbulut kokusu, aroması ve lezzeti ile diğer çilek türlerinden farklı olan Osmanlı Çileği aromasından ürettiği şampuan, kolonya, sabun ve krem setinden Kent Konseyi Başkanı Gökhan Günay'a hediye etti.



Günay: "Bu set Ereğli'nin tanıtımına katkıda bulunacaktır"



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kent Konseyi Başkanı Gökhan Günay bu düşüncesinden dolayı Vahap Akbulut'u kutlayarak, üretilen bu setin Ereğli'nin tanıtımına ciddi katkıda bulunacağına inandığını ve Kent Konseyi olarak bu ürünün tanıtımı için ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.



Kdz. Ereğli'nin ekonomik, sosyal ve kültürel her türlü projeye destek vereceklerini ve sahip çıkacaklarını söyleyen Gökhan Günay, Osmanlı Çileği aromasından üretilen bu kozmetik ürünlerin de Ereğli'nin ekonomisi ve tanıtımına ciddi katkısı olacağını inandığını söyledi. - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yeni askerlik kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis için istenen ceza belli oldu

Ergin Ataman, final maçında neden oturduğunu açıkladı!

Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı