Kent Konseyi Rektör'ü ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kent Konseyi Rektör'ü ziyaret etti - Son Dakika

Kent Konseyi Rektör'ü ziyaret etti

6 saat önce

Çorum Kent Konseyi Başkanı Şahiste Uçar ve Yürütme Kurulu Üyeleri Rektör'ü ziyaret etti.

Kent Konseyi Rektör'ü ziyaret etti, System.String[]

Çorum Kent Konseyi Başkanı Şahiste Uçar ve Yürütme Kurulu Üyeleri Rektör'ü ziyaret etti.


Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Kent Konseyi Başkanı Şahiste Uçar, Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Hüseyin Kır ve Yürütme Kurulu Üyeleri çalışmaları hakkında Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk'e bilgiler verdi.


Kent Konseyimizin yapacağı çalışmalarda ve projelerde üniversitemizi de yanımızda görmekten büyük mutluluk duyarız diyen Kent Konseyi Başkanı Şahiste Uçar, "kamu kurum ve kuruşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve demokrasimizin temel taşları muhtarlarımızla her zaman istişare içerisindeyiz.Bu şehre güzel şeyler yapa bilmek için yürütme kurulumuz ve tüm üyelerimizle birlikte elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, Kent Konseyinin yapacağı çalışmalarda üniversite olarak destek vermeye hazır olduklarını söyledi. - ÇORUM

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:27 Kaynak: İHA
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