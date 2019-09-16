Kent Konseyi seçimlerini Temel kazandı

Adıyaman Ket Konseyi seçimlerinin 2. turunda mevcut başkan Sinan Temel ve yürütme kurulu üyeleri seçimin galibi oldu.



Adıyaman Kent Konseyi 4. Olağan genel kurulu seçimlerinin 2. turu gerçekleştirildi. 22 Haziran tarihinde yapılan 1. tur seçimlerinde üçte iki çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilen 2. Tur seçimleri Halk Eğitim Merkezi Salonunda gerçekleştirildi.



Mevcut Başkan Sinan Temel ve Zeynal Şenlik'in yarıştığı seçimlerde 455 delegeden 402'si oy kullandı. Başkanlık seçimlerinde Sinan Temel 201, Zeynal Şenlik 187 oy alırken, 14 oy geçersiz sayıldı.



Yürütme kurulunda ise Sinan Temel'in ekibi 202, Zeynal Şenlik'in listesi 179 oy alırken 21 oy geçersiz sayıldı.



Seçim sonucunda her iki adayda birbirini tebrik etti. - ADIYAMAN