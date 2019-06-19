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Kent Konseyinde Burak Taştan güven tazeledi

23 dakika önce

Ardahan Kent Konseyi'nin 3'üncü seçimli olağan genel kurulu yapıldı.

Kent Konseyinde Burak Taştan güven tazeledi, System.String[]
Ardahan Kent Konseyi'nin 3'üncü seçimli olağan genel kurulu yapıldı.

Ardahan Belediye konferans salonunda yapılan seçime, mevcut Başkan Burak Taştan ve Vural Badem aday olarak katıldı. Toplamda 2 adayın yarıştığı genel kurulda mevcut başkan Burak Taştan, kullanılan 152 oydan 81'ini alarak tekrar başkanlığa seçildi.

Seçim sonrası teşekkür konuşması yapan Taştan, kendisine destek veren tüm katılımcılara teşekkür ederek, Ardahan Kent Konseyi'ni tüm Ardahanlılarla yönetmeye ve katkı sunmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Bugün genel kurula gösterilen ilgi bizi çok mutlu etti. Burada tam bir demokrasi şöleni yaşanıyor. Kent Konseyi olarak yıllardır Ardahan için çok önemli çalışmalara imza attık. Paydaşlarımızla, gönüllülerimizle elimizi taşın altına koyduk. Ardahan Kent Konseyi Türkiye'de örnek ve saygın bir yapı haline geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:48 Kaynak: İHA
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