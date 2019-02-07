Kent Konseyinden Çocuk Takvimi
2 saat önce
Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliğince "Gelenekten Geleceğe" projesi kapsamında çocuk takvimi hazırlandı.
Malatya Kent Konseyi
Genel Sekreterliğince "Gelenekten Geleceğe" projesi kapsamında çocuk takvimi hazırlandı.
Kent Konseyi Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, basımı yapılan çocuk takvimleri, Büyükşehir Belediyesi Kernek Semt Konağında dağıtıldı.
Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, takvimle gelenekleri çocuklara hatırlatmak istediklerini belirtti.
Her ay için bir gelenek seçtiklerini aktaran Çobanoğlu, "Çocukların gelenekleri uygulayarak eğlenceli bir şekilde öğrenmelerini istedik. Takvimimizde yer alan 'Geleneğini Bizimle Paylaş, Hediyeni Al' kısmına çocukların o ay içinde geçerli olan geleneği uygulayarak yazmaları gerekiyor. Takvime ne yaptığını yazan çocuklarımız, o ay sonunda takvimin ilgili yaprağını Kent Konseyine getirerek hediyesini alacak". ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:28 Kaynak: AA
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