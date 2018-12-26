Kent Konseyleri Çevre Sorunlarını Bornova'da Tartıştı

Bornova Kent Konseyi ve Bornova Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen toplatıda, çevre sorunları ile mücedelede bölgesel çalışmaların önemine dikkat çekildi.Toplantıya, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da katıldı. Başkan Atila, "Geleceğimiz olan çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için her türlü mücadeleyi vermemiz gerekiyor" dedi.

Türkiye Kent Konseyleri Platformu Ege ve Güney Marmara Çevre Komisyonu 2. Genel Kurulu, Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya, Bornova, Buca, Karşıyaka, Bayraklı, Konak, Karabağlar, Güzelbahçe, Narlıdere, Urla, Seferihisar, Karaburun, Foça, Uşak, Pamukkale, Efeler, Edremit, Nilüfer ve Çınarcık Kent Konseylerinin temsilcileri katıldı. Bornova Kent Konseyi ve Bornova Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Genel Kurul'da, giderek büyüyen çevre sorunlarının çözümü noktasında neler yapılabileceği konuşuldu.

Çevre sorunları ile mücadelede dayanışma amacıyla kurulanÇevre Komisyonu'nun çok önemli olduğunu söyleyen Bornova Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ayten Ayşen Kaya, "Şu anda dünyada en çok konuşulan konuların başında çevre kirliliği ve iklim değişikliği geliyor. Bizler de daha yaşanabilir bir dünya için kapımızın önünü süpürerek işe başlayabiliriz. Bu bir kelebek etkisi yaratacak ve tümk dünyaya yayılacaktır. Bu nedenle çevre komisyonun yapacağı çalışaları çok önemsiyorum" diye konuştu. Ege Güney Marmara Çevre Komisyonu Sekreteri ve Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli de çevre sorunları ile mücadelede birlikte hareket etmenin ve bölgesel çalışmalar yapmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

"ORTAK AKIL" VURGUSU

Genel Kurula, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da katıldı. Ortak aklın önemine dikkat çeken Başkan Atila, "Bornova'yı sivil toplum kuruluşlarından sokaktaki vatandaşa tüm Bornovalılar ile birlikte yönetiyoruz. Bu anlamda Kent Konseyimizle de her zaman işbirliği içerisindeyiz. Bugün bir Ege'nin dört bir yanından Kent Konseylerinin temcileri, tüm dünyayı, insanlığı ilgilendiren çevre sorunlarının çözümü birarada. Geleceğimiz olan çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için her türlü mücadeleyi vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

Çevre mücadelesinin hukuki boyutları, kent yönetiminde doğa ve yaşam dayanışması ile mücadelenin örgütlenmesi konulu sunumların da yapıldığı genel kurulda çalışma grupları oluşturuldu.