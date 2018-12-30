Son Dakika Haberleri: Kent Konut'ta Gerçeği Aratmayan Tatbikat

Kent Konut'ta Gerçeği Aratmayan Tatbikat

1 saat önce

Kent Konut'ta senaryo gereği yapılan deprem tahliye tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Kent Konut'ta Gerçeği Aratmayan Tatbikat, System.String[]
Kent Konut'ta senaryo gereği yapılan deprem tahliye tatbikatı gerçeğini aratmadı. Tatbikata Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'de katıldı.

Kent Konut çalışanlarının ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sivil Savunma ekiplerinin katılımı ile deprem tahliye tatbikatı yapıldı. Gerçeği aratmayan tatbikatta deprem anında yapılacaklar, dikkat edilmesi gereken konular ve evde alınacak önlemler gibi konular Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından anlatıldı. Deprem tatbikatı öncesi Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren toplantı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Önceden hazırlanan bir senaryo ile deprem tatbikatı yapıldı. Senaryo doğrultusunda siren sesiyle başlayan tatbikatta, tatbikat senaryosu gereği görevliler de elektrik şalterini indirip doğalgaz vanalarını kapattı.

Deprem sonrasında binayı öncelikle şirketin ilk yardım ve sivil savunma ekipleri terk etti daha sonra şirketin zemin katından başlamak üzere 3,5 dakikada çalışanlar ve iş için gelen vatandaşlar tahliye edildi. Deprem sonrası çıkabilecek ikincil afet olan yangınlara karşı önlemler alındı. Yaklaşık yarım saat süren tatbikat başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:17 Kaynak: İHA

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