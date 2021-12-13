Üye Girişi
Kent Konut'ta gerçeği aratmayan tatbikat! - Son Dakika

Kent Konut'ta gerçeği aratmayan tatbikat!

13.12.2021 08:49
Kent Konut'ta gerçeği aratmayan tatbikat!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kent Konut'ta deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Gerçeğini aratmayan tatbikatta Kent Konut personeli, Genel Müdürlük binasını tahliye etti

Kocaeli İtfaiyesi sivil savunma ekiplerinin takip ettiği tatbikatta Kent Konut çalışanları güvenli bir şekilde çalışma alanlarından tahliye edildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta personel bilinçli hareket ederek kısa sürede Genel Müdürlük binasını boşalttı.

HAYAT KURTARAN BİLGİLER AKTARILDI

'Deprem ve Deprem Anında Yapılacaklar' konulu tatbikat öncesinde Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sivil Savunma Uzmanı Mevlüt Şen tarafından, bilgilendirme toplantısı yapılarak, tatbikatın senaryosu anlatıldı. Sivil Savunma Uzmanı Mevlüt Şen bilgilendirmede ilk olarak depremin ilk anında yapılması gerekenlerle ilgili personele hayat kurtaran bilgiler aktardı.

"HAYAT ÜÇGENİ"

Depremi hisseder hissetmez hemen bulunulan yerde alan küçülterek başın korunmaya alınması gerektiğini anlatan Şen, "Alan küçültürken, bir yerden de destek alın. Zira sarsıntı sizi bulunduğunuz yerden savurabilir. Hayat üçgeni oluşturmaya gayret edin. Enkaz altında kalmanız durumunda bu yapacaklarınız, ekipler size ulaşana kadar hayatınızı kurtaracaktır. Deprem bitince ise etrafınızdakileri ile iletişime geçin ve hızlıca binayı tahliye edin" dedi.

TAHLİYE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YAPILDI

Şen'in bilgilendirmesinin ardından senaryo doğrultusunda alarmın çalmasıyla personel masa altına girerek deprem pozisyonu aldı. İkinci alarm sesinin duyulmasıyla da binayı tahliye ederek, bahçedeki güvenli alana geçildi. Gerçeği aratmayan tatbikat başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı.

Kent Konut'ta gerçeği aratmayan tatbikat!

Büyükşehir Belediyesi, Tatbikat, Kocaeli, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kent Konut'ta gerçeği aratmayan tatbikat! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Bilgin emeklilere müjde verdi: Maaşlarınızı düzelteceğiz 08:43 Bakan Bilgin emeklilere müjde verdi: Maaşlarınızı düzelteceğiz
HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okundu iddiasına Emniyet'ten suç duyurusu 08:17 HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okundu iddiasına Emniyet'ten suç duyurusu HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar 08:12 HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar 08:05 İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz 19:07 Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi 17:55 Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke 17:22 Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke Tiryakilere yeni bir kötü haber daha! Bir sigara grubuna daha zam geldi, işte güncel fiyatlar 16:11 Tiryakilere yeni bir kötü haber daha! Bir sigara grubuna daha zam geldi, işte güncel fiyatlar

Son Dakika Haberleri
08:55 MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu
08:42 Bakan Bilgin emeklilere müjde verdi: Maaşlarınızı düzelteceğiz
08:39 İstanbullular trafikte kaldı! Yağmurun etkisiyle yoğunluk her geçen saniye artıyor
08:30 Milyonlarca çalışanın kader günü: Asgari ücret bugün belli olacak
08:29 13 Aralık Pazartesi gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
08:16 Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Hikmet Karaman iddia etti: Oğuzhan oyuna girmek istemedi
08:12 HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar
08:06 Alkolü fazla kaçıran Nejat İşler, basın mensuplarına küfür edip el hareketi yaptı
08:05 İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar
08:03 13 Aralık Pazartesi Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?
MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu         
08:56
Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu         
08:18
Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Hikmet Karaman iddia etti: Oğuzhan oyuna girmek istemedi Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Hikmet Karaman iddia etti: Oğuzhan oyuna girmek istemedi         
08:16
Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem         
08:10
Gülben Ergen yaptığı efektle sosyal medyanın diline düştü Gülben Ergen yaptığı efektle sosyal medyanın diline düştü         
23:04
Tarihi yenilgi sonrası Sumudica'dan tribünlere olay hareket Tarihi yenilgi sonrası Sumudica'dan tribünlere olay hareket         
18:42
"Barış ve kardeşlik" için güvercin uçurmuşlardı! "Barış ve kardeşlik" için güvercin uçurmuşlardı!         
17:35
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!         
17:17
Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı         
15:33
Devlet Bahçeli, 9 yıldır bütçe görüşmelerinde neden söz almıyor? İşte merak edilen sorunun cevabı Devlet Bahçeli, 9 yıldır bütçe görüşmelerinde neden söz almıyor? İşte merak edilen sorunun cevabı         
14:53
Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı         
14:52
Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni         
14:50
Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler         
12:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 09:08:52. #1.12#
SON DAKİKA: Kent Konut'ta gerçeği aratmayan tatbikat! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement