Kent Korosundan Harika Koser
36 dakika önce
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Kent Korosu sahne aldı.
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Kent Korosu sahne aldı. Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleşen konsere büyük ilgi gösterildi.
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kent Korosu Şehir Tiyatrosu'nda Türk Sanat Müziği konseri verdi. Kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Şef Mustafa Uyan yönetiminde sahne alan Kent Korusu birbirinden güzel şarkılar seslendirdi.
Müzikseverler Kent Korosu'nun solo ve koro olarak verdiği konsere büyük ilgi gösterdi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:46 Kaynak: İHA
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