Kent merkezi beyaz örtü ile kaplandı, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Kent merkezi beyaz örtü ile kaplandı, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti

19.03.2022 12:31

Kent merkezi beyaz örtü ile kaplandı, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti Kar yağışı 210 köy yolunu ulaşıma kapattı Bartın'da iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 210 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent merkezi beyaz örtü ile kaplandı, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti

Kar yağışı 210 köy yolunu ulaşıma kapattı

BARTIN - Bartın'da iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 210 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde 30 santimetreyi aşarken yüksek rakımlı bölgelerde ise kar kalınlığı 1 metreyi buldu.

Bartın'da yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. İki gündür aralıklarla yağan karla birlikte kent merkezindeki kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı.

Belediye ve Karayolları ekiplerince kapanan yolların açılması için çalışmalar sürdürülürken Bartın'dan Kastamonu, Zonguldak ve Karabük yönlerine gidecek olan zincirsiz tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.

210 köy yolu ulaşıma kapalı

Bartın genelinde 210 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenilirken yüksek rakımlı bölgelerde kapanan yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle kapanan iş yerinin önünü kürekle açan vatandaşlardan

Kesinlikle çok büyük bir sürpriz oldu. Sabah kalktığımda baktım her yer bembeyazdı. Dedim her halde gelip geçer ama saat ilerledikçe gördük ki her taraf muhteşem bir beyazlığa büründü. Bu seneye kadar Bartın'ı hiç böyle görmedim ben. Normalde tabi ki Mart camdan baktırır kazma kürek yaktırır derler de bu derece görmemiştik gerçekten. Ne diyelim inşallah bereketi ile gelir, bereketi ile yağar" dedi.

Kent merkezi beyaz örtü ile kaplandı, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti
Kent merkezi beyaz örtü ile kaplandı, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti
Kent merkezi beyaz örtü ile kaplandı, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti

YORUMLAR
500
Bartın'da 210 köy yolu kardan kapandı Bartın'da 210 köy yolu kardan kapandı Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da kar etkili oluyor Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da kar etkili oluyor

Bartın, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kent merkezi beyaz örtü ile kaplandı, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti - Son Dakika


Son Dakika
12:41 Başkan Çebi'den geri dönmek isteyen Aboubakar'a hayır
12:40 Harçlıklarını kitap yerine abur cubura harcayınca yazılı özeleştiri verdiler: İşte Dicle ile Ekin kardeşlerin özeleştiri metni
11:48 Arsenal'ın orta saha oyuncusu Thomas Partey, Müslüman oldu!
11:48 Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşları hakkında istenen ceza belli oldu
11:46 Oğlunun sevgilisine tecavüz edip, intiharına neden olan adama hakim de patladı: Karından da mı utanmadın?
11:28 İşgal sonrası ilk canlı yayında bir anda ortadan kaybolunca herkes şaşırdı! Putin, teknik kesinti kurbanı oldu
11:22 Herkes onun peşinde ama Fenerbahçe üç yılı garantiledi! Serbest kalma bedeli ise çok yüksek
11:14 Simgelerin köprüsü: Çanakkale 1915! İşte o simgeler ve anlamları
10:58 Her zaman fit: Irmak Ünal'a sevenlerinden 10 puan
10:29 Rusya: Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 12:45:48. #1.11#
SON DAKİKA: Kent merkezi beyaz örtü ile kaplandı, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement