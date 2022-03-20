Kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika
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Kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı

20.03.2022 10:28

Kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı Van'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı

VAN - Van'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği Van'da, sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu. Etkisini artıran kar yağışı, yüksek kesimleri ve kent merkezini tamamen beyaza bürürken, kar yağışı ve tipi nedeniyle 318 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu olduğu ve öğle saatlerine kadar kar yağışlı olmasının tahmin edildiği belirtildi. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceğini belirten meteoroloji yetkilileri, özellikle kuvvetli rüzgar ve çığ konusunda uyarılarda bulundular.

Öte yandan mart ayında yağan kar yağışının mevsim itibariyle normal olduğunu ifade eden vatandaşlar ise bu sene bir bolluğun yaşanacağını söylediler.

Kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı
Kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı
Kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı

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Meteoroloji, Van, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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