Kent merkezinde dereler sarıya boyandı - Son Dakika
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Kent merkezinde dereler sarıya boyandı

09.06.2022 16:53
Kent merkezinde dereler sarıya boyandı

Kent merkezinde dereler sarıya boyandıZONGULDAK Zonguldak'ta gece saatlerinden yağan sağanak yağış nedeniyle kent merkezinde ki dereler sarı renge boyandı.

Kent merkezinde dereler sarıya boyandı

ZONGULDAK Zonguldak'ta gece saatlerinden yağan sağanak yağış nedeniyle kent merkezinde ki dereler sarı renge boyandı.

Zonguldak'ta gece saatlerinde yağan sağanak yağış nedeniyle yüksek kesimlerden gelen çamurlar derelere karıştı. Çamurun derelere karışması sonucunda kent merkezinde ki dereler sarı renge büründü. Derenin sarı rengde olduğunu gören vatandaşlar gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Ali Köşe, "Kirli bir görüntü bizim için şaşırdık. Zonguldak için. Daha önce de aynı manzaralar oldu. Büyük sellerle karşılaştık. Bu kirliliği kimse kabul etmez" diye konuştu.

Kent merkezinde dereler sarıya boyandı
Kent merkezinde dereler sarıya boyandı
Kent merkezinde dereler sarıya boyandı
Kent merkezinde dereler sarıya boyandı
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kent merkezinde dereler sarıya boyandı - Son Dakika

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