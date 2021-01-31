Kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimi buldu, 641 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimi buldu, 641 köy yolu ulaşıma kapandı

SİVAS - Sivas'ta yoğun kar yağışının etkisiyle 641 köy yolunu araç ulaşımına kapandı. Kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu.

Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışının etkisiyle il genelinde 641 köy yolu araç ulaşıma kapandı. Sivas İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri 93 Araç ve 140 personel ile mesai mefhumu gözetmeksizin yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezindeyse kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreyi buldu. Park halindeki araçlar kara gömüldü. Tarihi kent merkezindiyse güzel görüntüler oluştu. Sabahın erken saatlerinde araçlarıyla trafiğe çıkacak vatandaşlar, güne kar temizliği yaparak başladı. Bazı vatandaşlarsa evlerinin önündeki kar temizliğini kendileri yaptılar. Gece saatlerinde kar yağışının keyfini çıkaran vatandaşlar, yaptıkları kardan adamlarda maskeyi unutmadılar. Sivas Belediyesi karla mücadele ekipleri, cadde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece saatlerinde araç trafiğine kapanan Sivas - Malatya ve Sivas - Kayseri yoluysa araç trafiğine açıldı. Kar yağışının gün boyu aralıklarla etkisini hissettireceği tahmin ediliyor.