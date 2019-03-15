Kent Merkezinde Karla Mücadele Çalışması
1 saat önce
Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken karları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Hakkari
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken karları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Şehir merkezinde biriken karları toparlayıp il dışına nakleden ekipler, tüm mahallelerde genişletme ve kar toplama çalışmalarına devam ediyor. Hakkari Belediyesine bağlı ekiplerin yürüttüğü kar küreme çalışmalarında, özellikle şehirdeki ana arterler başta olmak üzere birçok sokak ve cadde kardan temizleniyor. Etkili olan kar yağışı ile birlikte karla mücadele çalışmalarını sürdüren Hakkari Belediyesine bağlı ekipler, ellerindeki kar kürekleri ile cadde kenarlarındaki kaldırımlarda biriken karları temizledi. Kar
küreme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden belediye yetkilileri, "Şehrimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışının devam ettiği bugünlerde ekiplerimiz özverili bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. Etkili olan kar yağışı ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Şehrin değişik noktalarında karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak sürdürülüyor. Ekiplerimiz 24 saat esasına göre vardiya sistemi ile çalışmalarına devam etmektedir" dediler. - HAKKARİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:09 Kaynak: İHA
Risk Merkezi Raporu Başvurusu Bugün Saat 18.30'da e-Devlet Üzerinden Verilmeye Başlanacak
Son Dakika! MİT TIR'larının Durdurulması Olayının İhbarcısı Mustafa İlhan Ordu'da Yakalandı
Anaç Koyun Keçi Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor
Fırsatçılar İş Başında! Domates Fiyatlarına Zam Yaptılar