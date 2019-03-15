Son Dakika Haberleri: Kent Merkezinde Karla Mücadele Çalışması

Kent Merkezinde Karla Mücadele Çalışması

1 saat önce

Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken karları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent Merkezinde Karla Mücadele Çalışması, System.String[]
Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken karları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Şehir merkezinde biriken karları toparlayıp il dışına nakleden ekipler, tüm mahallelerde genişletme ve kar toplama çalışmalarına devam ediyor. Hakkari Belediyesine bağlı ekiplerin yürüttüğü kar küreme çalışmalarında, özellikle şehirdeki ana arterler başta olmak üzere birçok sokak ve cadde kardan temizleniyor. Etkili olan kar yağışı ile birlikte karla mücadele çalışmalarını sürdüren Hakkari Belediyesine bağlı ekipler, ellerindeki kar kürekleri ile cadde kenarlarındaki kaldırımlarda biriken karları temizledi.

Kar küreme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden belediye yetkilileri, "Şehrimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışının devam ettiği bugünlerde ekiplerimiz özverili bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. Etkili olan kar yağışı ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Şehrin değişik noktalarında karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak sürdürülüyor. Ekiplerimiz 24 saat esasına göre vardiya sistemi ile çalışmalarına devam etmektedir" dediler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:09 Kaynak: İHA

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