Kent Merkezindeki Su Sümbülleri Temizlendi

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin kent merkezinde oluşturduğu kirliliklerin önüne geçebilmek için HBB ekipleri temizlik çalışmaları yaptı. Başta su sümbülleri olmak üzere katı atık kirliliğini engellemek için katı atık tutucu bariyer ile çalışma gerçekleştiren ekipler, Asi Nehri'ni temiz ve berrak görüntüsüne kavuşturdu.

"KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ"

HBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bayram Öksüz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ağustos ayı itibariyle Asi Nehri üzerinde temizlik çalışmalarına başladıklarını, vatandaşların da duyarlı davranmasıyla kirliliğin kalıcı olarak önlenebileceğini dile getirdi.

Başkan Öksüz; "Yaklaşık olarak 400 metrelik alan üzerinde birikmiş olan su sümbülü sorununu çözmek için nehre araç indirerek temizlik çalışmalarına başladık. Bundan sonraki mücadelemiz de aynı şekilde devam edecek. Devlet Su İşleri, Tarım Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığını temizlik mücadelemize destek olmaya davet ediyoruz. Asi Nehri içerisinde su sümbüllerini temizlemek üzere başlattığımız çalışmada insani atıklarla da karşı karşıya geldik. Tüm bu kirliliklerin önlenmesi için bizler Belediye kanadından temizlik çalışmalarını gerçekleştirirken vatandaşlarımızın da duyarlı davranmasını istiyoruz. Atıkların nehir yatağına bırakılmamasıyla nehrin temiz görünümüne kavuşacağına inanıyorum. Başkanımız Lütfü Savaş'ın talimatları doğrultusunda başlatmış olduğumuz su sümbüllerinin temizliği konusunda üzerimize düşen görevi eksiksiz yerine getirdik. Temiz bir çevreye sahip olmak ve kentimizin vizyonunu oluşturan bu görsel zenginliğe sahip nehrin güzel görüntüsünün devamlılığının sağlanması için vatandaşlarımızın daha bilinçli davranmasını istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

Başkan Öksüz, Asi Nehri üzerindeki kirliliği ve su sümbüllerini önlemek adına temizlik çalışmalarının bölgesel olarak devam edeceğini de dile getirdi.