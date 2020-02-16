Kent merkezindeki tonlarca kar kent dışına çıkartıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kent merkezindeki tonlarca kar kent dışına çıkartıldı - Son Dakika

Kent merkezindeki tonlarca kar kent dışına çıkartıldı

6 saat önce

Son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı Hakkari'de, kar boşaltılacak noktaların daralması nedeniyle tonlarca kar kent dışına çıkartılıyor.

Kent merkezindeki tonlarca kar kent dışına çıkartıldı, System.String[]

Son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı Hakkari'de, kar boşaltılacak noktaların daralması nedeniyle tonlarca kar kent dışına çıkartılıyor.

Karla mücadele çalışmalarını sürdüren Hakkari Belediyesi, toplanan kar yığınlarını kent dışına çıkartıyor. 14 iş makinası ve 30 personelin yer aldığı karla mücadele çalışmalarına esnaflarda işyerlerinin önünü temizleyerek destek verdi. Bazı noktalar ile kent dışındaki alanların kar dağları ile dolup taşması üzerine alan bulmakta zorlanan ekipleri, kar tünellerinin içine girerek alan genişletmesi yaptı.

Karla mücadele çalışmalarında memnun olduklarını belirten vatandaşlar ise, "İlimizde son yılların en büyük karı yağdı. Ekipler kar boşaltacak alan bulmakta zorlanıyor. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

(İHA)

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:05 Kaynak: İHA
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