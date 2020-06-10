Kent merkezindeki yılanı itfaiye ekipleri yakaladı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kayalık şubesi ekipleri, kaldırımda bir karton kutunun altına saklanan yılanı yakalamak için çalışma başlattı.

Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde tarihi çarşının olduğu Bayramyeri Meydanında görülen yılan itfaiye tarafından yakalanarak doğal ortama bırakıldı.

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