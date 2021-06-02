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Kent merkezine inen ayı böyle görüntülendi - Son Dakika

Kent merkezine inen ayı böyle görüntülendi

02.06.2021 12:37

Kent merkezine inen ayı böyle görüntülendi Bolu'nun Gerede ilçesinde kent merkezindeki mesire alanına kadar inen ayı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kent merkezine inen ayı böyle görüntülendi

BOLU - Bolu'nun Gerede ilçesinde kent merkezindeki mesire alanına kadar inen ayı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar piknik alanı olarak kullanılan Esentepe bölgesinde bir ayının yolun karşısına geçtiğini gördü. Araçlarını durduran vatandaşlar mesire alanına giren ayıyı cep telefonlarıyla görüntüledi. Ayının göründüğü alanın kent merkezinde olması ve mesire alanına çok yakın bir bölgede bulunması vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler ayıyı bulmak için çevrede arama çalışması başlattı.

Kent merkezine inen ayı böyle görüntülendi
Kent merkezine inen ayı böyle görüntülendi
Kent merkezine inen ayı böyle görüntülendi
Kent merkezine inen ayı böyle görüntülendi
Kent merkezine inen ayı böyle görüntülendi
Kent merkezine inen ayı böyle görüntülendi

piknik, Gerede, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kent merkezine inen ayı böyle görüntülendi - Son Dakika


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