Kent merkezine inen domuz sürüsünü vatandaşlar görüntüledi - Son Dakika

Kent merkezine inen domuz sürüsünü vatandaşlar görüntüledi

24.10.2020 03:46
Kent merkezine inen domuz sürüsünü vatandaşlar görüntüledi, System.String[]

İZMİR'in Bornova ilçesinde, aç kalan domuz sürüsü, ormanlık alandan kent merkezine inerek yiyecek aradı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, aç kalan domuz sürüsü, ormanlık alandan kent merkezine inerek yiyecek aradı. O anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.

Bornova ilçesine bağlı Evka- 3 Mahallesi'nde, vatandaşlar tarafından yaban domuzu sürüsü görüntülendi. Doğal ortamlarında yiyecek bulamayan yaban domuzu sürüsü, kent merkezine indi. Domuzları gören bir vatandaşlar, büyük bir şaşkınlık içerisinde cep telefonları ile sürüyü görüntüledi. Çevrede ve çöp konteynerlerinin etrafında yiyicek arayan domuz sürüsü, bir süre sonra gözden kaylobarak tekrar ormanlık alana döndü.


Kent merkezine inen domuz sürüsünü vatandaşlar görüntüledi

Vatandaş, Bornova, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kent merkezine inen domuz sürüsünü vatandaşlar görüntüledi - Son Dakika

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