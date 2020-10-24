Kent merkezine inen domuz sürüsünü vatandaşlar görüntüledi - Son Dakika

Kent merkezine inen domuz sürüsünü vatandaşlar görüntüledi
24.10.2020 03:46
İZMİR'in Bornova ilçesinde, aç kalan domuz sürüsü, ormanlık alandan kent merkezine inerek yiyecek aradı.
İZMİR'in Bornova ilçesinde, aç kalan domuz sürüsü, ormanlık alandan kent merkezine inerek yiyecek aradı. O anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.
Bornova ilçesine bağlı Evka- 3 Mahallesi'nde, vatandaşlar tarafından yaban domuzu sürüsü görüntülendi. Doğal ortamlarında yiyecek bulamayan yaban domuzu sürüsü, kent merkezine indi. Domuzları gören bir vatandaşlar, büyük bir şaşkınlık içerisinde cep telefonları ile sürüyü görüntüledi. Çevrede ve çöp konteynerlerinin etrafında yiyicek arayan domuz sürüsü, bir süre sonra gözden kaylobarak tekrar ormanlık alana döndü.
Son Dakika Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi Dünya Sağlık Örgütü, kuzey yarımküredeki vaka artışıyla ilgili liderlere "acil eylem" çağrısında bulundu ABD'den S-400 testi için Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Başka işbirliklerine engel olmaya devam ediyor Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Bursa'da "damsız" girme kavgası cinayetle bitti