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Kent merkezine kar yağdı (3) - Son Dakika

Kent merkezine kar yağdı (3)

25.01.2022 09:17

Antalya'da kar yağışı etkili oluyor.

Antalya'da kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış, bu anlara tanıklık edenleri hem şaşırttı hem mutlu etti.

Sahil bandında beyaz örtü oluşmazken, deniz seviyesinden yüksek kesimlerde yer yer kar birikintileri görüldü. Bazı vatandaşlar, bu alanlarda kar topu oynadı.

Arkadaşlarıyla karda eğlenen Büşra Betül, AA muhabirine, evde birkaç saatle sınırlı yağışı beklediklerini anlatarak, "Kar yağınca kendimizi dışarıya attık. Çok mutluyuz. Karın yağması o kadar iyi geldi ki stres attık." dedi.

Taner Can da birkaç saat sonra işe gideceğini belirterek, "Kar yağışını arkadaşımla izledim. Karla oynayıp eğlendim. Uykusuz kalmama değdi." diye konuştu.

Öte yandan, Antalya'da sahile örtü bırakan en son kar 1993'te yağmış ve 5 santimetre ölçülmüştü. Kente 2005 ve 2019'da da yağan kar yollarda tutmamıştı.

Kent merkezine kar yağdı (3)
Kent merkezine kar yağdı (3)
Kent merkezine kar yağdı (3)

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Antalya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kent merkezine kar yağdı (3) - Son Dakika


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