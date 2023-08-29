'Konuşan haritalar' hepsini tek tek analiz etti! İşte il potansiyeli olan 67 ilçe - Son Dakika

'Konuşan haritalar' hepsini tek tek analiz etti! İşte il potansiyeli olan 67 ilçe

Son Güncelleme: 29.08.2023 12:49

İl olma potansiyeline sahip ilçeler, 'tematik konuşan' haritalar tarafından listelendi. Bu kapsamda kent merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta, nüfus yoğunluğu ise 100 binin üzerinde olan 67 ilçenin haritası oluşturuldu. İlçeler arasında İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerden de yerler bulunuyor.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, konuma dayalı verilerle üretilmiş harita üzerinden kent merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta, nüfus yoğunluğu 100 binin üzerinde 67 ilçenin il olma potansiyelinin yüksek olduğunu açıkladı.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerinin mekansal verileri kullanarak, insanların hayatında karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri ürettiğini söyledi. Hançer, yapılan son araştırmada kent merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta, nüfusu 100 binin üzerinde olan 67 ilçenin il olma potansiyelinin yüksek olduğunun belirlendiğini açıkladı. Haritada il olma potansiyeli yüksek ilçelerin koyu renkten açık renge, nüfus yoğunluklarına göre gösterime sunulduğunu belirten Hançer, Hatay'da 5 ilçe, Şanlıurfa, İzmir ve Manisa'da 4 ilçe, Aydın, Antalya, İstanbul, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'daki 3 ilçenin il olma potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Kent merkezine uzak 67 ilçenin il olma potansiyeli yüksek

"İL OLMALARI HIZLI ÇÖZÜMLER SAĞLAYABİLİR"

Coğrafi bilgi sistemleri teknolojisiyle hazırlanan haritayı inceleyen Hançer, il olma potansiyeli yüksek Siverek, Viranşehir, Alanya, Manavgat, Torbalı, Silivri ve Çorlu ilçelerinin ön plana çıktığını anlattı. Antalya'da kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta 100 binin üzerinde nüfusu olan Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinin il olma potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Hançer, özellikle Manavgat ve Alanya'nın nüfus yoğunluğunun 200 binin üzerinde olması nedeniyle il olma potansiyelinin yüksek olduğuna dikkati çekti.

Kent merkezine uzak 67 ilçenin il olma potansiyeli yüksek

Okan Hançer, açıklamasında, "Manavgat ve Alanya nüfus ortalaması yüksek, turizm geliri olarak da ülke ekonomisine ciddi katkıda bulunan ilçeler. Özellikle Alanya'ya baktığımızda mesafe, ulaşım, altyapı gibi belediyecilik hizmetlerinde, hem de ilçeye hemen hizmet götürmesi açısından avantajları olabilir. Örneğin Alanya'nın Alacami Mahallesi, Antalya merkezden yaklaşık 180 kilometre uzaklıkta ve 4 saat mesafede. Antalya merkezden herhangi bir hizmet için o köye gitmek istediğinizde, gidip geldiğinizde 1 gününüz yolda geçiyor. Bu ilçelerin il olması, idarelerin de elini kolaylaştırabilir. Zaman kaybının önüne geçebilir ve bazı sorunların yerinde daha hızlı çözümünü sağlayabilir" dedi.

"ERMENEK VE ANAMUR İLÇELERİ ALANYA'YA DAHA YAKIN"

Okan Hançer, haritanın ilçelerin idari sınırları, karar vericiler tarafından nüfus ve merkeze olan mesafeleri kriter olarak alınıp değerlendirildiğinde, ülke ekonomisi ve orada yaşayanların hizmete ulaşması açısından verimlilik sağlayabileceğini gösterdiğini belirterek, "İdareler de karar vericiler de bu şekilde tematik haritalar üreterek doğru kararlar alabilir. Örneğin Alanya'ya yakın, potansiyeli yüksek Gazipaşa ilçemiz var. Alanya'nın hemen komşusu Konya'ya bağlı Ermenek ilçesi var. Orada hizmet anlamında kolaylık sağlayabilir. Mersin iline bağlı Anamur ilçemiz var. Orada da ciddi turizm potansiyeli var. Aslında baktığımızda Anamur da Alanya'ya çok yakın. İdari anlamda faydalı verimli olabilecek hizmetler götürülebilir. Doğru karar alma noktasında coğrafi bilgi sistemleriyle hazırlanan tematik konuşan haritalar bizlere yön verici noktada" diye konuştu.

İl olma potansiyeli yüksek ilçelerin, il olması durumunda idari sınırlarda değişiklik olabileceğini aktaran Hançer, "Bilindiği üzere yasayla belirlenen mahalleler, ilçeler ve illerin kendi sınırları var. Kendi içinde idari sınırlarda mutlaka değişiklikler olması gündeme gelebilir" dedi.

İL POTANSİYELİ OLAN 67 İLÇE

İl olma potansiyeli yüksek 67 ilçe ise şöyle: Lüleburgaz, Çerkezköy, Silivri, Çorlu, Büyükçekmece, Tuzla, Kapaklı, Gebze, Çayırova, Darıca, Ereğli, Bandırma, Mustafakemalpaşa, İnegöl, Tavşanlı, Edremit, Bergama, Soma, Aliağa, Akhisar, Salihli, Torbalı, Ödemiş, Nazilli, Alaşehir, Söke, Kuşadası, Milas, Bodrum, Fethiye, Serik, Manavgat, Alanya, Polatlı, Ereğli, Erdemli, Silifke, Kozan, Kadirli, Ceyhan, Dörtyol, İskenderun, Kırıkhan, Arsuz, Reyhanlı, Elbistan, Kahta, Siverek, Viranşehir, Suruç, Ergani, Akçakale, Nizip, Bismil, Midyat, Nusaybin, Cizre, Silopi, Yüksekova, Erciş, Patnos, Doğubayazıt, Fatsa, Ünye, Erbaa, Bafra, Çarşamba.

Kaynak: DHA

Manavgat, Antalya, Alanya, Turizm, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 'Konuşan haritalar' hepsini tek tek analiz etti! İşte il potansiyeli olan 67 ilçe - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Konuşan haritalar' hepsini tek tek analiz etti! İşte il potansiyeli olan 67 ilçe - Son Dakika
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