Kent Meydanı cuma namazı için dezenfekte edildi - Son Dakika

Karabük Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapmasında cuma namazı kılınabileceği açıklanan Karabük Kent Meydanı'nda dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Karabük Belediyesi, sosyal mesafe kuralları ile yeniden ibadete açılacak olan cami ve meydanlarda dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yaptı.

Yaklaşık 5 yıl önce hizmete açılan ve 48 bin 800 metrekare alana sahip Karabük Kent Meydanı'nın cuma namazı kılınacak alanı, belediye ekiplerince dezenfekte edildi.