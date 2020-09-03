Kent Meydanı'nda büyük dönüşüm - Son Dakika

Kent Meydanı'nda büyük dönüşüm

Kent Meydanı'nda büyük dönüşüm Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kent Meydanı'nın batı cephesinde plansız yapılaşma yüzünden görüntü kirliliğine yol açan ve ağırlıklı olarak telefoncuların bulunduğu alanda yıkım çalışmalarına başladı.

Kent Meydanı'nda büyük dönüşüm

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kent Meydanı'nın batı cephesinde plansız yapılaşma yüzünden görüntü kirliliğine yol açan ve ağırlıklı olarak telefoncuların bulunduğu alanda yıkım çalışmalarına başladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından planlarda da meydan olarak görülen alan aslına uygun şekilde ayrıcalıklı bir meydan olarak bölgeye kazandırılacak.

Ulaşımdan altyapıya, spordan tarihi mirasa kadar her alanda Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan çarpık ve plansız yapılaşmanın sebep olduğu görüntülerin ortadan kaldırılması için de yoğun çaba harcıyor. Geçen ay İstanbul Caddesi üzerinde Beşyol Kavşağı yanındaki alanda kat karşılığı gerçekleştirilecek projede ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalayarak dönüşümün fitilini ateşleyen Büyükşehir Belediyesi, şimdi de İstanbul Caddesi'nin Kent Meydanı kavşağına cepheli alanda dönüşüme başladı. İstanbul Caddesi ile 2. Bezen Sokak arasında bulunan ve Uygulama İmar Planı'nda 'meydan' olarak görülen alan üzerindeki plansız yapıların kaldırılması için düğmeye basıldı. Söz konusu yerde tescil harici kamusal alanda, genelde telefoncuların olduğu 67 adet dükkan tespit edildi. Bu dükkanlardan 22'si ile ilgili olarak 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yıkım kararı alındı. Yapılan incelemede tescil harici alanda kalan mevcut yapılara kaçak olarak ilave imalatlar yapıldığı saptanan 16 dükkana da 775 sayılı Kanunun 18. maddesi kapsamında gerekli işlemler yapıldı. Yapılan plan değişikliği öncesi mevcut olan ve enkaz kamulaştırma bedeline konu 29 dükkandan 26'sına dair kamulaştırma işlemleri tamamlandı.

İşlemleri tamamlanan binalarda yıkım yapılacağı belirtilerek, tahliye için iş yeri sahiplerine tebligatlar yapıldı. Kent merkezinde yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu bölgede görüntü kirliliği ile kent siluetini bozan yapılarla ilgili olarak, tahliye işlemleri tamamlanan 22 işletmenin bulunduğu bölgede yıkım çalışmalarına başlandı. Halen bölgede faaliyetini yürüten esnafın mağduriyet yaşamaması için bu işletmelere tahliye işlemleri için ek süre verildi. Tahliye işlemleri tamamlandıkça bölgede yıkımlar etap etap devam edecek ve yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından planlarda da meydan olarak görülen alan aslına uygun şekilde ayrıcalıklı bir meydan olarak bölgeye kazandırılacak.

Kent Meydanı'nda büyük dönüşüm

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi, Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 17:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kent Meydanı'nda büyük dönüşüm - Son Dakika

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