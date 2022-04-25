Kent Meydanı-Terminal tramvay hattında test sürüşleri başlıyor - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesinin kentin kuzeyini raylı sistem ile buluşturacak "T2 tramvay hattı"nda test sürüşleri için son hazırlıklar yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kent Meydanı-Terminal hattında enerjilendirme ve kabul öncesi son bağlantılar gerçekleştiriliyor.

Test sürüşlerinin mayısta tamamlanması ve yolculu seferlerin de haziranda başlaması planlanıyor.

9 bin 445 metre uzunluğa ve 11 istasyona sahip T2 hattının T1 hattına entegrasyonu ile Heykel-Terminal raylarla birbirine bağlanmış oldu.

Çalışmalar kapsamında, enerji temini için hat boyunca yer alan 6 trafo binasının iç ekipmanlarının tamamı temin edilip montajları yapıldı. Hat üzerinde enerjilendirme ve kabul öncesi son bağlantılar yapılmaya devam ederken, 9 istasyonda 25 yürüyen merdiven ve 16 asansörle istasyon üst geçit koridorları yaya ulaşımına açıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çeşitli nedenlerle yapım sürecinde önemli bir gecikme yaşanan Kent Meydanı-Terminal hattında artık son rötuşların yapıldığını belirtti.

Test sürüşlerine mayıs ayında başlanacağını aktaran Aktaş, "Yaklaşık 9,5 kilometre uzunluğa ve 11 istasyona sahip Kent Meydanı-Terminal hattındaki çalışmalarda artık sona yaklaştık. Test sürüşlerinin ardından inşallah haziran ayında da yolculu seferleri başlatmış olacağız. T2 ve T1 hatlarının entegrasyonu ile Heykel ile Terminal'i de birbirine bağlanmış olacağız. Böylelikle Heykel'den tramvaya binen vatandaşlarımız kesintisiz bir şekilde terminale ulaşabilecek." ifadesini kullandı.