Son Dakika Haberleri: Kent meydanında kitap okuma etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

Kent meydanında kitap okuma etkinliği

4 dakika önce

Manisa'nın Kula ilçesinde kent meydanında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Kent meydanında kitap okuma etkinliği, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde kent meydanında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Kula Belediyesi yaz spor okulu öğrenci ve antrenörleri, kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ilçenin en işlek meydanı olan Yunus Emre Kent Meydanı'nda bir araya geldi.


Genç sporcular, yanlarında getirdikleri kitapları kent meydanında okuyarak, kitap okumanın önemine dikkati çekmeye çalıştı.

Yaklaşık 2 saat süren etkinliğin ardından gazetecilere açıklama yapan Kula Belediyesi Badminton Antrenörü Turhan Güney, "Bugün 'Dünya Kitap Okuma ve Yazma Günü'. Bizlerde Kula Belediyesi yaz spor okulları olarak farkındalık oluşturmak için Yunus Emre Kent Meydanı'nda sporcularımızla birlikte kitap okuduk." dedi.

Kula Belediyesi Cimnastik sporcusu Rümeysa Köse ise akranlarının spor, sanat ve kitap okuma gibi faaliyetlerden çok sosyal medyaya zaman ayırdığını dile getirerek, bu durumdan kitap okuma alışkanlığıyla kurtulunabileceğini söyledi.

Kula Belediyesi, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya jet yanıt
Son Dakika: Soylu'dan, "İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Söz konusu değil Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı! Sağanak bekleniyor Sayıştay'dan bomba iddia: İSKİ'de bir kilometre yol yapan araca 42 bin lira yakıt gideri gösterildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 12:09:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kent meydanında kitap okuma etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]