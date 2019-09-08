Manisa'nın Kula ilçesinde kent meydanında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Kula Belediyesi yaz spor okulu öğrenci ve antrenörleri, kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ilçenin en işlek meydanı olan Yunus Emre Kent Meydanı'nda bir araya geldi.



Genç sporcular, yanlarında getirdikleri kitapları kent meydanında okuyarak, kitap okumanın önemine dikkati çekmeye çalıştı.

Yaklaşık 2 saat süren etkinliğin ardından gazetecilere açıklama yapan Kula Belediyesi Badminton Antrenörü Turhan Güney, "Bugün 'Dünya Kitap Okuma ve Yazma Günü'. Bizlerde Kula Belediyesi yaz spor okulları olarak farkındalık oluşturmak için Yunus Emre Kent Meydanı'nda sporcularımızla birlikte kitap okuduk." dedi.

Kula Belediyesi Cimnastik sporcusu Rümeysa Köse ise akranlarının spor, sanat ve kitap okuma gibi faaliyetlerden çok sosyal medyaya zaman ayırdığını dile getirerek, bu durumdan kitap okuma alışkanlığıyla kurtulunabileceğini söyledi.