Kent Meydanında Tekme Tokat Kavga Ettiler: 5 Gözaltı
1 saat önce
ŞANLIURFA'da, iki grup kent meydanında bilinmeyen nedenle kavga etti.
ŞANLIURFA'da, iki grup kent meydanında bilinmeyen nedenle kavga etti. Tarafların birbirlerine tekme tokat saldırdığı kavga, polisin müdahalesiyle sona erdi, 5 kişi gözaltına alındı.
Olay, öğleden sonra kentin en işlek noktalarından olan Rabia Meydanı'nda meydana geldi. Aralarında Suriyelilerin de bulunduğu iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, aralarında özel harekatçıların da olduğu çok sayıda polis sevk edildi. Kavgayı güçlükle sonlandıran polis, olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı, soruşturma başlattı. - Şanlıurfa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:20 Kaynak: DHA
İki Grup Kent Meydanında Tekme Tokat Kavga Etti! 5 Kişi Gözaltına Alındı
Millet İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Atıf Yiğit'in Konvoyuna Saldırı Düzenlendi
TTK'nın İşçi Alımı Kura Törenine Sığmayan Adaylar Salonun Dışına Taştı
AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım Müjdeyi Verdi: Denizden Geçişler Ücretsiz Olacak